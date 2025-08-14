Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august

Temperaturile urcă serios în termometre în următoarele zile.
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. Iată cum se anunță vremea în minivacanța de Sfânta Maria:
Vineri 15 august
În țară, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să se situeze în jurul pragului critic de 80 de unități, iar în regiunile vestice să îl depășească ușor. În restul teritoriului vremea va fi călduroasă pe arii extinse. Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și seara, pe alocuri, la munte, vor fi înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, în sudul Banatului și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Minimele termice vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în depresiuni, vor fi condiții de ceață.
În București, vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...19 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 15 grade.
Sâmbătă 16 august
În țară, valul de căldură va persista în jumătatea de vest a teritoriului, unde vor fi în continuare temperaturi deosebit de ridicate și pe arii relativ extinse caniculă și disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depășească pragul critic de 80 de uități. În restul țării vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, pe alocuri cu înnorări, averse și descărcări electrice, după-amiaza și seara la munte, iar noaptea posibil în Banat și în vestul Olteniei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în Câmpia de Vest. Minimele termice vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, spre 8 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest până la 24 de grade. Izolat, în depresiuni, vor fi condiții de ceață.
În București, va fi vreme călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului ce se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade.
Duminică 17 august
În vestul, nordul, centrul țării și la munte vremea va fi instabilă, temperaturile vor scădea și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină; pe alocuri se vor acumula cantități mari de apă. În restul teritoriului valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior și local va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură- umezeală (ITU), va depăși ușor pragul critic de 80 de unități; manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 36 de grade în sudul Olteniei, iar minimele termice vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade.
În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 18...19 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 15 grade.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Val Vâlcu