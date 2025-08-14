Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate

ANM a emis două avertizări de tip Cod Galben.

Prima avertizare de tip Cod Galben anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m în Județul Suceava: Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești.

Acest Cod Galben este valabil de la : 14-08-2025 ora 7:30 până la : 14-08-2025 ora 9:00.

Cod Galben de caniculă

Cea de-a doua avertizare anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei.

"Joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vest

Notă: până spre sfârșitul săptămânii va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)", transmite ANM.

Foto: ANM

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News