Măsuri la frontieră în minivacanța de Sfânta Maria

Poliția de Frontieră Română anunță că în contextul minivacanței prilejuite de Sfânta Maria, a dispus măsuri speciale pentru gestionarea eficientă a traficului la frontieră, având în vedere numărul mare de persoane care vor călători în această perioadă.

"În intervalul 15-17 august, aproximativ 3.500 de polițiști de frontieră vor acționa zilnic în punctele de trecere și în zona de competență, pentru asigurarea unui control rapid și sigur.

La frontiera cu Ucraina, Moldova și Serbia a fost suplimentat personalul din cabinele de control și numărul arterelor de verificare, iar acolo unde va fi necesar se vor utiliza și stații imobile. Măsuri similare au fost luate și pentru traficul de marfă, astfel încât camioanele să fie procedate cât mai fluent

Pe frontiera internă cu Ungaria și Bulgaria, circulația se desfășoară fără oprire în fostele puncte de trecere, însă este obligatorie deținerea unui document de călătorie valabil - carte de identitate sau pașaport. Minorii și însoțitorii lor trebuie să aibă asupra lor documentele prevăzute de lege, inclusiv eventualele acorduri notariale necesare.

Recomandări pentru românii care călătoresc cu avionul

Pe aeroporturile internaționale, unde este posibil să apară aglomerări, recomandăm pasagerilor să respecte orele de prezentare stabilite de companiile aeriene și de administrațiile aeroportuare.

Poliția de Frontieră Română menține permanent legătura cu autoritățile similare din statele vecine și recomandă folosirea tuturor punctelor de trecere deschise în regim internațional pentru a evita asupra aglomerarea doar a unora dintre acestea.

Polițiștii de frontieră rămân la datorie 24 de ore din 24, pentru siguranța fluidizarea traficului la frontieră, acționând cu profesionalism pentru ca fiecare călătorie să fie sigură și fără probleme", transmite Poliția de Frontieră Română într-un comunicat de presă.

