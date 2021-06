Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre primele zile din acest an în care România va înregistra temperaturi toride.

Invitată la DC News, Elena Mateescu, directorul general al ANM, a vorbit despre temperaturile care vor fi înregistrate săptămâna viitoare:

„Săptămâna viitoare, începând de luni, este posibil să consemnăm primele valori de 35 de grade Celsius, mai ales de marți, miercuri, joi, în special în a doua parte a săptămânii viitoare valorile de temperaturi vor fi în creștere de la o zi la alta și, mai ales în partea de vest, sud-vest a țării să consemnăm 35-36 grade Celsius, iar restul țării vom înregistra valori de 30-32-34 de grade Celsius. Inclusiv în Capitală, miercuri și joi, săptămâna viitoare, e posibil să avem 33 de grade Celsius.

Pe litoral,dacă acum vom consemna doar 19-20-21 de grade Celsius și condiții de instabilitate atmosferică, săptămâna viitoare și în zona litoralului vom avea 24-25 de grade Celsius ceea ce înseamnă că ne apropiem de valorile unei zile de vară.

Așadar, această abatere se va mai diminua în condițiile în care ultima decadă e posibil să aducă valori de temperaturi în creștere și o ameliorare în ceea ce privește fenomenele de instabilitate. E posibil luni să mai consemnăm în zonele de deal și de munte, nu excludem și la nivel local, în partea de sud a țării, după care, de la o zi la alta să vorbim de mai puține fenomene, astfel încât ziua de 21 iunie, ziua debutului astronomic al verii, să coincidă cu ceea ce așteptăm de mult și anume că vara în sfârșit se instalează și din punct de vedere al regimului de temperaturi și ameliorării precipitațiilor“, a precizat Elena Mateescu.

"Discutăm de o situaţie mai spectaculoasă, dacă pornim însăşi de la definiţie, pentru că, de fapt acest ciclon responsabil de ceea ce se întâmplă în aceste zile s-a format în Mediterana, a ajuns în bazinul vestic al Mării Negre, acolo unde pe o circulaţie de blocaj şi cu un surplus de vapori de apă potenţează ceea ce înseamnă, iată, aceste cantităţi de precipitaţii mai importante, în special în partea de SE a ţării.

Practic începând de marţi, când am avut primele avertizări meteo de cod galben şi portocaliu am avut, pentru zona de SE a ţării, jumătatea estică, valori de precipitaţii care, la nivel local, au depăşit 40-50 l/metru pătrat. Şi iată că şi ceea ce se va întâmpla începând de la ora 12 şi până mâine seară, când 12 judeţe din partea de SE a ţării se vor afla sub incidenţa unei avertizări meteo de cod portocaliu - mai precis Bacău, Galaţi, Vrancea, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Dâmboviţa şi zonele de munte aferente judeţelor Dâmboviţa, Argeş, Braşov şi Covasna – ne aşteptăm ca în aceste areale să înregistrăm cantităţi de precipitaţii importante, 40-50 l/metru pătrat, la nivel izolat 60-80 l. (...)", a subliniat Elena Mateescu (citește continuarea AICI).