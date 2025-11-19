Probleme pentru Mihai Răzvan Moraru, candidatul PNL-USR la CJ Buzău

Conform jurnalistului Sebastian Silvestru, „Consiliul Concurenței suspectează existența unei înțelegeri anticoncurențiale în ce privește Agro Est Muntenia SRL”.

Potrivit informațiilor și documentelor consultate, compania Agro Est Muntenia condusă de Mihai Răzvan Moraru se află în centrul unei investigații care vizează posibile practici de tip cartel pe piața îngrășămintelor, potrivit surselor citate de ziarist. Instituția analizează dacă anumite companii din sector ar fi putut coordona prețuri sau condiții comerciale în detrimentul fermierilor români.



În scenariul descris, fermierii ar fi putut ajunge în situația de a nu mai găsi pe piață produse la prețurile obișnuite – de exemplu, fertilizatori care se vindeau în mod normal cu aproximativ 25 de lei sacul – fiind nevoiți să achite sume semnificativ mai mari, chiar dublu.



Dacă aceste suspiciuni se confirmă, impactul asupra agriculturii românești ar fi unul major: creșteri artificiale de preț, distorsionarea pieței și vulnerabilizarea directă a fermierilor care depind de aceste inputuri pentru a-și continua activitatea.

Investigația este în desfășurare



Investigația este în desfășurare, iar rezultatele finale vor stabili dacă au existat sau nu practici anticoncurențiale și ce măsuri vor fi impuse companiilor vizate. Până atunci, rămâne esențial ca autoritățile să clarifice situația și să protejeze interesele fermierilor, una dintre cele mai expuse categorii la astfel de comportamente de pe piață.