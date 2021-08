În contextul în care Mircea Diaconu a vizitat întreaga țară cu mașina sa, acesta a fost întrebat de jurnalistul Val Vâlcu ce locuri din România ar recomanda celor care nu aleg neapărat destinațiile tradiționale românești, ci pleacă în alte țări.

"Eu nu zic într-un singur loc, ci zic să umbli prin țara asta. Eu am fost siderat de fiecare dată. La un moment dat, la prima plimbare, am avut revelația că pe aripa roții mașinii mele se schimba culoarea prafului. De la regiune la regiune se schimba culoarea prafului. Asta e senzațional în România!

Să mergi de colo în colo, să stai o noapte - două aici, apoi dincolo, apoi dincolo și să faci circuitul României, pentru că se schimbă totul. De la 50 - 100 de kilometri, 200, parcă e altă țară, altă lume, alte obiceiuri. Băuturile se schimbă... tăriile se schimbă, totul e altfel! Asta e fabulos.

Nu te duci într-un loc, ai văzut ce ți-a zis cineva, nu, umblă de colo în colo și când ajungi undeva mai întreabă pe unul, ce e de văzut, și-ți spun ei. Lucruri foarte interesante!", a declarat Mircea Diaconu, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Ce crede Mircea Diaconu că e "îngrozitor" la România

"Ceva îngrozitor la noi e că e un tărâm plin de povești. Fiecare loc, râpă, castel... are o poveste.

Nu ți-o spune nimeni! Când te apropii de orașul ăla, cineva trebuie să-ți bage în cap povestea. Numai la un moment dat cineva zice.

A fost la Sighișoara la un moment dat, cu o delegați europeană și la un moment dat, directorul muzeului de acolo ne-a arătat, ne-a spus și când s-a terminat am ieșit eu cu el puțin prin spatele Bisericii și-mi zice: Uite, aici le tăia capul!

Și a început să spună ceva fabulos, cum le tăia capul... Păi de ce nu spuneți lucrurile astea tuturor?!

Mă rog, ratări!", a completat Mircea Diaconu.

Aura și Dan au vorbit, în exclusivitate pentru DC NEWS, despre cum ajungi de la pasiunea pentru travel, la o afacere de succes și ne-au dezvăluit câteva dintre secretele celebrității în online, dar și secretele locurilor prin care au călătorit de-a lungul anilor.

"În ceea ce privește destinațiile pe care le-am vizitat până acum, atunci când am plecat în Asia, am plecat din banii noștri, din economiile pe care le-am strâns de-a lungul anilor. În medie, am reușit să ne descurcăm cu un buget de $1500 pe lună pentru amândoi.

După ce blogul și pagină de Instagram au devenit cunoscute, am început să primesc oferte de colaborare de la diverse branduri, agenții de turism și hoteluri. Astfel, am reușit să ajung în țări precum Finlanda, China, Slovenia, Turcia, Spania și Estonia. Când este vorba despre o astfel de colaborare, ești chemat într-un anume loc pentru a-l promova iar în schimb, primești excursia în sine și, câteodată, chiar și bani.

Veniturile noastre vin atât din blog cât și din colaborări cu diverse branduri pe Instagram. Pentru a ajunge să ai astfel de colaborări este nevoie să ai o audiență, fie pe Instagram, pe YouTube sau pe blog. Uneori, poate dura ani până când reușești să ai primul parteneriat.

Cred că cel mai important este să îți alegi o nișă (travel, food, lifestyle, etc.) și să începi să îți dedici timp pentru a crea conținut de calitate, atât foto, cât și video", spune Aura.

