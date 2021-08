Mircea Diaconu s-a aflat astăzi la interviurile DC News și DC News TV unde a vorbit, printre altele, și despre viitorul filmului românesc. Întrebat de redactorul șef, Val Vâlcu, dacă nu cumva anumite filme sunt făcute doar pentru festivaluri și nu pentru marele public, Mircea Diaconu a răspuns:

”Ba da, aici s-a ajuns. În fiecare an am dus mai multe filme la Eurocultura, un festival de câteva zile de cultură într-o anexă a Palatului Regal din Bruxelles. La una dintre proiecțiile cu un film românesc de top și de premii europene clare se discuta după film cu regizorul. Cineva din sală a spus: ”domnule, dar de ce nu vine publicul la filmele dumneavoastră?”. El, care mi-a fost culmea și student, pentru că eu am fost prin anii 90 vreo patru ani profesor la facultate și predam actorie de film, și spune el: ”domnule, da` pe mine nu mă interesează publicul. Și mi-a sărit o mică țandără și am zis păi atunci de ce nu faci filmul la tine în baie și îl duci la tine în baie, îl vezi doar tu și gata. Cam asta e tot. Până la urmă de ce? Nu le place? Spune el. Pentru că publicul poate vrea altceva, eu îi dau adevărul, spune el. Adevărul e o realitate. Spun și eu că m-am băgat pentru că mi-a sărit o mică țandără și nu am putut să mă abțin și am spus că da, viața așa e, urâtă, complexă. Ei, ce faci tu, ca artist? Iei o găleată de viață adevărată și o torni în cap spectatorului. Nefiltrată prin tine, artist, prin imaginația, fantezia de artist. Atunci de ce e nevoie de tine? Ca să torni o găleată în capul spectatorului? Și-o toarnă singur, i-o toarnă vecinul, autoritățile și așa mai departe. Nu e nevoie de tine. Unde ești tu? Creativitatea. Să fie artă. Vreau să văd creativitatea. A rămas ca el”, a declarat Mircea Diaconu.

Mircea Diaconu, despre diversitate: Ar fi monstruos! Sunt uşor disperat, speriat

Mircea Diaconu a vorbit despre ideea de diversitate și cum ar trebui să se aplice la nivelul Uniunii Europene.

"Orice lider european, când îşi începea un discurs important, lăuda şi ridica în slăvi principala bogăţie pe care o are UE şi care se numeşte diversitate. Despre diversitate trebuie să vorbim. Dacă am fi toţi la fel, ar fi monstruos. Este minunat că suntem diferiţi şi aşa trebuie să rămână. Eu respect diferențele astea cât pot de tare. Identitatea, cultura fiecărei naţiuni trebuie respectate.Trebuie să rămână neapărat diferenţele fundamentale între naţiuni, care înseamnă diversitate, bogăţie. Despre asta e vorba. Din păcate, aici, sunt uşor disperat, uşor speriat pentru că prea mulți dintre noi nu izbutesc să rămână ei înşişi. Se modifică sau se fac că sunt altfel ca să dea bine, să intre trenduri. Lucruri de tipul ăsta care mi se par mărunte. Nu au curajul să fie înşişi, aşa cum suntem noi ca naţiune", a spus Mircea Diaconu, la DCNews TV.