Cum călătorești mult, pe bani puțini. Aura și Dan, doi bloggeri de travel, rețeta succesului. Cele mai frumoase experiențe: Nu voi uita vreodată...

Aura Teslaru și Dan Moldovan sunt doi tineri pasionați de travel care, în urmă cu doar câțiva ani, au luat decizia de a-și lăsa joburile din corporații pentru a pleca în aventura vieții lor.

Până în prezent, au vizitat 41 de țări, au trăit timp de doi ani în Asia și și-au transformat pasiunea pentru călătorii într-un business de succes.

Ea cu scrisul, el cu aparatul foto, dar amândoi cu o mulțime de amintiri unice, Aura și Dan dețin două bloguri de succes: Daily Travel Pill și Aura Călătorește, în care le prezintă urmăritorilor și curioșilor lumea largă prin ochii lor.

La o simplă căutare pe Instagram, în plină ascensiune a paginilor, "Aura Călătorește" și "Dan Călătorește" sunt foarte ușor de găsit, iar odată ce dai de ei, fotografiile din călătoriile lor îți taie răsuflarea.

Aura și Dan ne-au acordat un interviu despre întreaga lor experiență, despre aventurile pe care le-au avut, despre cum văd online-ul, cum ajungi blogger de călătorii și cum ajungi să câștigi din asta, de fapt.

Cum a început totul. Ce i-a determinat să spună "Hai să lăsăm tot și să facem asta!"

"La începutul relației noastre am călătorit foarte mult în Europa. Lucram amândoi în corporații și profitam de fiecare zi de concediu pentru a pleca în city break-uri. Nu s-a întâmplat niciodată să rămânem cu zile de concediu neluate la finalul anului.

După câțiva ani buni de muncă și după ce am văzut o bună parte din Europa, am început să visăm la tărâmuri mai îndepărtate. Urmăream pe social media câteva cupluri care călătoreau full-time și, într-o zi, ne-am zis “Ce ar fi dacă am pleca în lume pentru o perioadă?”. La început am luat-o ca pe o glump, dar încet, încet, am realizat că o călătorie mai lungă este cea mai bună investiție pentru noi.

Deși ne plăcea ceea ce făceam la joburile noastre, ne-am dat demisiile și am cumpărat 2 bilete doar dus către Thailanda. Cred cu tărie că cel mai bun moment pentru a călători este atunci când ești tânăr, atunci când ești sănătos și ai energia necesară pentru a te confrunta cu tot felul de situații.

Acum, uitându-mă în urmă, decizia de a pleca pentru aproape 2 ani în Asia a fost una din cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată. Am reușit să vedem țări precum Japonia, China, Filipine, Indonezia sau Myanmar, am întâlnit oameni incredibili și ne-am dat seama că viața înseamnă mult mai mult decât muncă, muncă, și iar muncă", a declarat Aura, în exclusivitate pentru DC NEWS.

G.C: Cum ajungi "influencer de travel" și cum vezi întregul concept de "influencer" în ziua de azi, un termen destul de controversat?

"Recunosc că nu îmi place să mă numesc “influencer”. Cred că pentru ceea ce fac eu, termenul cel mai potrivit ar fi travel blogger sau blogger de călătorii. Nu am visat niciodată să ajung travel blogger. Totul a fost o întâmplare.

Imediat după ce am terminat facultatea, m-am angajat într-o multinațională, visul meu fiind să îmi fac o carieră în marketing. Chiar și în momentul în care ne-am hotărât să plecăm în Asia, planul era să mă întorc în țară și să mă re-angajez.

Cât timp am fost plecați, am început să scriu pe blog despre destinațiile pe care le vizităm. La început singurele persoane care îmi citeau blogul erau părinții și prietenii însă încet, încet, au început să-mi citească articolele oameni din toate colțurile lumii. Din acel moment, am început să investesc tot mai mult timp în blog și după aproximativ un an și jumătate, munca mea a început să dea roade. Am avut ocazia să lucrez cu multe branduri, hoteluri și chiar și tourism boards atât naționale cât și internaționale.

Nu cred că există un drum bine stabilit către a deveni blogger de călătorii sau Instagrammer de succes. Fiecare persoană este unică și cred că cel mai important este să fii tu însuți și să creezi content de calitate", ne-a mai spus ea.

Cum călătorești mult, pe bani puțini

G.C: Sunt mulți cei care se întreabă cum ajungeți voi, vloggerii, bloggerii, influencerii, să călătoriți așa de mult. Din ce câștigați, "cum trăiți", "cum vă permiteți" "cum vă întrețineți și cum vă susțineți cheltuielile din călătorii" și mai ales, cum ajungeți de la pasiune la job? În plus, cum ajungeți să fiți contactați de diverse firme, hoteluri și agenții de turism? Practic, cum călătorești mult, cu bani puțini?

"Așa este. Tocmai de aceea, am încercat mereu să fiu foarte transparentă pe pagină mea de Instagram @aura.călătorește. Pentru că am primit multe astfel de întrebări de-a lungul timpului, m-am decis să încep un blog în limba română, auracalatoreste.ro, unde scriu despre aceste subiecte, mai pe îndelete.

În ceea ce privește destinațiile pe care le-am vizitat până acum, atunci când am plecat în Asia, am plecat din banii noștri, din economiile pe care le-am strâns de-a lungul anilor. În medie, am reușit să ne descurcăm cu un buget de $1500 pe lună pentru amândoi.

După ce blogul și pagină de Instagram au devenit cunoscute, am început să primesc oferte de colaborare de la diverse branduri, agenții de turism și hoteluri. Astfel, am reușit să ajung în țări precum Finlanda, China, Slovenia, Turcia, Spania și Estonia. Când este vorba despre o astfel de colaborare, ești chemat într-un anume loc pentru a-l promova iar în schimb, primești excursia în sine și, câteodată, chiar și bani.

Veniturile noastre vin atât din blog cât și din colaborări cu diverse branduri pe Instagram. Pentru a ajunge să ai astfel de colaborări este nevoie să ai o audiență, fie pe Instagram, pe YouTube sau pe blog. Uneori, poate dura ani până când reușești să ai primul parteneriat.

Cred că cel mai important este să îți alegi o nișă (travel, food, lifestyle, etc.) și să începi să îți dedici timp pentru a crea conținut de calitate, atât foto, cât și video", spune Aura.

G.C: Care este experiența pe care nu o veți uita niciodată din toți acești ani în care ați călătorit?

"Nu cred că voi uită vreodată minutele în care am înotat cu broaștele țestoase în Filipine. Deși recunosc că îmi e puțin frică de apă adâncă, am uitat de frici în momentul în care am văzut broscuțele înotând fericite alături de pești multicolori. A fost o experiență incredibilă!", ne-a spus Aura.

"Una din experiențele mele preferate a fost atunci când am mers la un sanctuar de elefanți în Laos. Am căutat mult un loc unde animalele să fie tratate cu respect și nu maltratate așa cum din păcate se întâmplă în majoritatea țărilor din Asia. Elefanții sunt niște animale fragile, care pot avea probleme grave de sănătate dacă sunt călăriți de oameni. Noi am fost la Mandalao Sanctuary, un loc unde elefănțeii trăiau fericiți, fără să fie obligați să facă tot felul de acrobații sau să care oameni. Ne-am plimbat alături de ei prin pădure și i-am hrănit cu banane", a completat Dan.

Bali, un loc plin de tradiții

"Un loc plin de tradiții este Bali. Spre exemplu, într-o anume zi din an este sărbătoarea numită Nyepi, cunoscută că Silent Day. În această zi, totul este închis, de la restaurante și magazine până la aeroport. În multe zone se ia și curentul și atât localnicii cât și turiștii nu au voie să iasă pe stradă. Noi am prins această sărbătoare când eram în Bali și a fost o experiență unică", ne-a mai spus Aura.

G.C: Care este locul în care v-ați simțit cel mai bine și în care v-ați întoarce oricând?

"Locul care ne-a plăcut cel mai mult este Bali. În total, am stat acolo aproape 8 luni de zile. După ce călătoream non-stop timp de 3-4 luni, ne întoarceam în Bali pentru a ne trage sufletul.

Am ales Bali pentru că această insula are o varietate de forme de relief, de la plaje nesfârșite la vulcani și munți. Oamenii sunt foarte primitori și costurile lunare sunt mici. Ne dorim să ne întoarcem în Bali la finalul anului acesta sau la începutul anului viitor, dar având în vedere situația actuală, nu știm sigur ce se va întâmplă", povestește Aura.

"Myanmarul îți deschide ochii către o altă lume"

"Ne-a plăcut foarte mult și Myanmar, o țară incredibilă în care am stat o luna. Myanmarul îți deschide ochii către o altă lume, o lume care nu a fost încă afectată de către turism. Templele de acolo sunt absolut fascinante iar oamenii sunt extrem de primitori. Din păcate, nu cred că Myanmarul va fi deschis turiștilor în viitorul apropiat, așa că mă bucur enorm că am avut ocazia să-l văd", mai spune ea.

G.C: Faceți parte din generația tânără care se dedică total internetului și care-și expune viața în online. Ce părere au avut părinții despre decizia voastră?

"Părinții au fost mereu alături de noi, atât atunci când ne-am decis să plecăm în Asia cât și atunci când am început blogul de travel și pagină de Instagram. Totuși, nu aș spune că ne expunem viața online, ci doar o părticică mică din ea.

Ține de fiecare în parte cât de mult vrea să expună din viață lui în mediul online. Noi suntem foarte activi atunci când călătorim undeva pentru că ne dorim să arătăm oamenilor locurile pe care le vedem și experiențele de care avem parte. Totuși, sunt și vor fi lucruri pe care le păstrăm doar pentru noi", recunoaște Aura.

G.C: În goana tot mai mare după like-uri și followers, cum ajungi să-ți crești conturile de Instagram și TikTok. Care este secretul pentru România?

"Cred că este din ce în ce mai greu să crești un cont de Instagram. În momentul de față, accentul este pe conținutul video, Reels. Nu cred că există o rețeta fixă pentru a avea succes însă, după părerea mea, conținutul de calitate este cel care face diferența. Fie că postezi doar poze sau și video-uri, investește timp și efort în a crea conținut memorabil.

În timpul săptămânii caut locuri frumoase din România, locuri mai puțin știute care merită să fie promovate și, în weekend-uri, mergem special să facem poze și video-uri. Ne dedicăm timp special pentru a crea conținut pentru blog și contul de Instagram.

Cred că Tik Tok-ul este încă la început și încă se poate crește relativ ușor. Întreg algoritmul este diferit la Tik Tok, în sensul că poți deveni viral și doar cu câteva sute de urmăritori. Pe Tik Tok sunt anumite trenduri pe care le poți replica, arătându-ți în același timp și personalitatea. Îmi place foarte mult această platforma și cred că are mult potențial", ne-a spus Aura.

G.C: Ce ați făcut pe toată perioada pandemiei de COVID-19 și cum v-ați descurcat? V-a influențat într-un fel pandemia planurile de viitor?

Aura: Atunci când ne-am întors în țară din Asia, Dan s-a reangajat la fostul job, iar eu am continuat să mă ocup de blog și Instagram. Planul era să stăm în țară un an și să plecăm iar, însă acest lucru nu a mai fost posibil din cauza pandemiei.

Am avut multe călătorii planificate pe care a trebuit să le anulăm dar ne bucurăm că acum lucrurile s-au mai relaxat puțin. Anul acesta am reușit să vizităm Turcia, Bulgaria și Spania și sperăm să mai mergem în câteva locuri frumoase până la finalul anului.

G.C: Cum vedeți voi viitorul în online?

Aura: Noi ne dorim să continuăm să mergem pe acest drum, și să ne canalizam eforturile în blog și Instagram. Cred că online-ul este deja o parte importantă din viețile noastre și cred că pe viitor va deveni din ce în ce mai prezent.

G.C: Ce sfat le dai celor care vor să vă urmeze pasiunea, dar poate nu au curaj, poate din cauza mesajelor negative?! Cum gestionați voi comentariile negative primite de la urmăritorii voștri?

Aura: Cred că cel mai bun lucru pe care îl poți face în viață este să îți urmezi visul, indiferent de ce zice lumea. Mereu vor fi oameni care nu vor fi de acord cu deciziile pe care le iei sau lucrurile pe care le zici.

Când vine vorba despre mesajele negative pe care le primesc, încerc să le sortez în două categorii. Prima categorie este aceea de feedback constructiv. Aici intră comentariile în care oamenii ne sugerează lucruri într-un mod constructiv.

În cea de-a două categorie întră mesajele răutăcioase, fără niciun fel de substanță. Pe acestea pur și simplu le ignor.

G.C: Care este următoarea destinație în care plecați? Aveți în plan să plecați din nou pentru o lungă perioadă de timp?

"Nu avem planuri pe termen scurt. De abia ce ne-am întors dintr-o excursie de o săptămâna în Tenerife. Ne dorim că până la începutul anului viitor să plecăm iar într-o călătorie mai lungă însă în momentul de față nu ne putem face planuri concrete din cauza pandemiei", a încheiat Aura interviul pentru DC NEWS.