€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 20:38 28 Oct 2025 | Data publicării: 20:22 28 Oct 2025

Mai sunt bani de pensii și salarii? Anunțul lui Sorin Grindeanu
Autor: Doinița Manic

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus dacă mai sunt bani de salarii şi pensii în buget.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu susține că nu se pune problema să nu fie bani de salarii şi pensii.

"Nu există această teamă în acest moment pentru asigurarea resurselor financiare pentru pensii şi salarii. Nu se pune problema de aşa ceva!", a spus Grindeanu, marți, la Alexandria, întrebat dacă sunt bani de salarii şi pensii în buget, până la finalul anului, transmite Agerpres.

Cum explică Grindeanu restanţele salariale înregistrate la unele DGASPC-uri din ţară

Totodată, el a vorbit și despre restanţele salariale înregistrate la unele DGASPC-uri din ţară.

VEZI ȘI: Județul în care nu mai sunt bani pentru salariile angajaților DGASPC

"Sunt judeţe unde la DGASPC-uri, la consiliile judeţene, nu s-a asigurat finanţarea şi Guvernul trebuie să vină cu ceea ce vine în fiecare an, cu acea cotă parte (...) fiindcă, da, sunt judeţe în care angajaţi de la stat, de la DGASPC-uri, nu şi-au primit banii de două, chiar de trei luni. Asta nu e normal!", a adăugat Sorin Grindeanu, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o după ce a participat la Conferinţa extraordinară a PSD Teleorman.

De unde au pornit îngrijorările

Precizăm că îngrijorările legate de posibilitatea ca la buget să nu mai fie bani de salarii și pensii a apărut după ce s-a aflat că sunt probleme la asigurarea salariilor angajaților DGASPC în ultimele două luni ale anului. Anunțul fusese făcut de președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, care a declarat că în prezent e în derulare o analiză pentru reducerea cheltuielilor în aparatul administrativ. 

Totodată, și avertismentele economiștilor sunt tot mai alarmante în ultima perioadă, în contextul în care execuția bugetară după primele nouă luni indică un deficit de 5,39% din PIB, adică 102,47 miliarde de lei. Majorările de taxe și impozite nu ar fi avut efectul așteptat, deoarece nu au fost însoțite de reduceri semnificative ale cheltuielilor publice, potrivit analiștilor.

VEZI ȘI: Analistul Radu Georgescu, avertisment sumbru: În România va fi un mare Halloween economic

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
salarii
pensii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă promite un București ca Viena
Publicat acum 28 minute
Kelemen Hunor spune că „a fost ciuruit” pe tema pensiilor magistraților. Legea, blocată până la motivarea CCR
Publicat acum 28 minute
Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Lovește direct în interesele strategice ale României"!
Publicat acum 35 minute
Pentagonul, deranjat de filmul „O casă de dinamită”. Este America atât de vulnerabilă în fața unui atac nuclear? - VIDEO
Publicat acum 40 minute
Câini albaștri la Cernobîl. Imaginile care au făcut înconjurul planetei - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 33 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 12 ore si 53 minute
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close