Județul în care nu mai sunt bani pentru salariile angajaților DGASPC

Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat joi, pentru Agerpres, că sunt probleme în asigurarea salariilor pentru angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în ultimele două luni ale anului, în prezent fiind în derulare o analiză pentru reducerea cheltuielilor în aparatul administrativ.

„Am eu o problemă cu DGASPC-ul. Până acum au primit banii. Nu am salariile asigurate pentru noiembrie și decembrie. (...) Aștept reorganizarea, pentru că reducem la noi, în aparatul administrativ (cheltuielile - n.r.)”, a precizat Nanu.

Potrivit acestuia, DGASPC Prahova are peste 1.000 de angajați.

Președintele CJ a arătat că există, printre altele, o discuție cu privire la rentabilitatea parcurilor industriale, arătând că aici vor fi făcute reduceri salariale.

„Nu reduc personalul, ci salariile. Reduc cheltuielile”, a punctat acesta.

Mai mulți angajați decât e nevoie

Potrivit informațiilor făcute publice de administratorul public al județului, Emil Drăgănescu, a fost făcută o analiză a rentabilității parcurilor industriale la care este acționar CJ Prahova, în urma căreia au fost trase mai multe concluzii, una dintre ele făcând referire la costurile salariale „mari și nejustificate”.

„Concluziile sunt următoarele: costurile salariale sunt mari și nejustificate! Implicarea în atragerea investitorilor este la un nivel scăzut la unele dintre aceste unități! Numărul salariaților este mai mare decât nevoia reală de forță de muncă în anumite cazuri!

Concluzii și măsuri: diminuare urgentă a indemnizației managerilor și personalului de conducere, în concordanță cu rentabilitatea societății, legislația actuală și performanța managerială! Analizarea imediată a organigramelor, atribuțiilor și performanțelor întregului personal! Relaționarea de îndată cu rezidenții parcurilor în vederea dezvoltării colaborării, demararea sau continuarea investițiilor care să facă atractive parcurile județene, dar și prezentarea oportunităților pe care investitorii le găsesc aici!”, a scris Drăgănescu, pe Facebook.