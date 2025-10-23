€ 5.0831
|
$ 4.3835
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:57 23 Oct 2025

Județul în care nu mai sunt bani pentru salariile angajaților DGASPC
Autor: Iulia Horovei

close-up-hands-holding-wallet-coins
 

Sunt probleme la asigurarea salariilor angajaților DGASPC în ultimele două luni ale anului, potrivit președintelui Consiliului Județean Prahova.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat joi, pentru Agerpres, că sunt probleme în asigurarea salariilor pentru angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în ultimele două luni ale anului, în prezent fiind în derulare o analiză pentru reducerea cheltuielilor în aparatul administrativ.

„Am eu o problemă cu DGASPC-ul. Până acum au primit banii. Nu am salariile asigurate pentru noiembrie și decembrie. (...) Aștept reorganizarea, pentru că reducem la noi, în aparatul administrativ (cheltuielile - n.r.)”, a precizat Nanu.

Potrivit acestuia, DGASPC Prahova are peste 1.000 de angajați.

Președintele CJ a arătat că există, printre altele, o discuție cu privire la rentabilitatea parcurilor industriale, arătând că aici vor fi făcute reduceri salariale.

„Nu reduc personalul, ci salariile. Reduc cheltuielile”, a punctat acesta.

Mai mulți angajați decât e nevoie

Potrivit informațiilor făcute publice de administratorul public al județului, Emil Drăgănescu, a fost făcută o analiză a rentabilității parcurilor industriale la care este acționar CJ Prahova, în urma căreia au fost trase mai multe concluzii, una dintre ele făcând referire la costurile salariale „mari și nejustificate”.

„Concluziile sunt următoarele: costurile salariale sunt mari și nejustificate! Implicarea în atragerea investitorilor este la un nivel scăzut la unele dintre aceste unități! Numărul salariaților este mai mare decât nevoia reală de forță de muncă în anumite cazuri!

Concluzii și măsuri: diminuare urgentă a indemnizației managerilor și personalului de conducere, în concordanță cu rentabilitatea societății, legislația actuală și performanța managerială! Analizarea imediată a organigramelor, atribuțiilor și performanțelor întregului personal! Relaționarea de îndată cu rezidenții parcurilor în vederea dezvoltării colaborării, demararea sau continuarea investițiilor care să facă atractive parcurile județene, dar și prezentarea oportunităților pe care investitorii le găsesc aici!”, a scris Drăgănescu, pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Neamț: O piesă rară de sticlă, veche de 1.800 de ani, descoperită pe traseul autostrăzii A8 - FOTO
Publicat acum 23 minute
Accident aviatic în Vaslui. Ce s-a întâmplat - VIDEO
Publicat acum 29 minute
România are nevoie urgentă de muncitori străini. Patronii cer guvernanților forță de muncă: Cerere record pentru 2026
Publicat acum 38 minute
Țara despre care Donald Trump spune că nu este un "jucător de echipă" în NATO
Publicat acum 56 minute
Județul în care nu mai sunt bani pentru salariile angajaților DGASPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 16 ore si 42 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat acum 17 ore si 25 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close