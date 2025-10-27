Analistul Radu Georgescu, avertisment sumbru: În România va fi un mare Halloween economic

Radu Georgescu spune că "în următorii ani în Romania vă fi un mare Halloween economic, politic și social". Avertismentul analistului financiar vine după ce Tradingeconomics a publicat situația inflației la nivel global în septembrie 2025, raport care scoate la iveală faptul că România are a doua cea mai mare inflație din Europa, între Ucraina și Rusia, țări aflate în război.

"Tradingeconomics a publicat situația cu inflația pe planeta Pământ în septembrie 2025. România are a doua cea mai mare inflație din Europa, între Ucraina și Rusia. Media inflației în Europa este 2%. Probabil că știi că cele 2 țări sunt în război. Probabil că simți că suntem și în Romania într-un război. Este războiul cu prețurile la energie, mâncare, chirii, rate etc. Majoritatea romanilor se lupta să plătească facturile. Am explicat de mai multe ori că Romania vă intra într-o spirala inflaționistă și că situația macroeconomică din România seamănă foarte mult cu cea din Turcia de acum 4 ani.

Ce se întâmpla în Turcia acum 4 ani

Acum 4 ani Turcia avea un deficit foarte mare de Cont Curent - 30 miliarde euro. Din acest motiv au fost forțați să treacă printr-o ajustare fiscala și monetară. Acest lucru a generat creșterea cursului lira/euro de 5 ori, iar inflația cumulată a fost de peste 200%. În 2024, România a avut un deficit de Cont Curent asemănător cu cel al Turciei de acum 4 ani. Adică au ieșit din România 30 miliarde euro pe relația comercială import-export. În 2025, deficitul de Cont Curent a crescut în România. Cei care mă urmăresc de mai mult timp pe rețelele sociale știu că am avut dreptate cu toate previziunile mele legate de economie, deficit bugetar, inflație, dobânzi.

Ar trebui să ne pregătim financiar și mental. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social", a scris Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin.