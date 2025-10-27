€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 22:34 27 Oct 2025

Analistul Radu Georgescu, avertisment sumbru: În România va fi un mare Halloween economic
Autor: Doinița Manic

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres
 

Analistul financiar Radu Georgescu lansează un avertisment dur pentru România, după publicarea inflației la nivel global.

Radu Georgescu spune că "în următorii ani în Romania vă fi un mare Halloween economic, politic și social". Avertismentul analistului financiar vine după ce Tradingeconomics a publicat situația inflației la nivel global în septembrie 2025, raport care scoate la iveală faptul că România are a doua cea mai mare inflație din Europa, între Ucraina și Rusia, țări aflate în război.

"Tradingeconomics a publicat situația cu inflația pe planeta Pământ în septembrie 2025. România are a doua cea mai mare inflație din Europa, între Ucraina și Rusia. Media inflației în Europa este 2%. Probabil că știi că cele 2 țări sunt în război. Probabil că simți că suntem și în Romania într-un război. Este războiul cu prețurile la energie, mâncare, chirii, rate etc. Majoritatea romanilor se lupta să plătească facturile. Am explicat de mai multe ori că Romania vă intra într-o spirala inflaționistă și că situația macroeconomică din România seamănă foarte mult cu cea din Turcia de acum 4 ani.

Ce se întâmpla în Turcia acum 4 ani

Acum 4 ani Turcia avea un deficit foarte mare de Cont Curent - 30 miliarde euro. Din acest motiv au fost forțați să treacă printr-o ajustare fiscala și monetară. Acest lucru a generat creșterea cursului lira/euro de 5 ori, iar inflația cumulată a fost de peste 200%. În 2024, România a avut un deficit de Cont Curent asemănător cu cel al Turciei de acum 4 ani. Adică au ieșit din România 30 miliarde euro pe relația comercială import-export. În 2025, deficitul de Cont Curent a crescut în România. Cei care mă urmăresc de mai mult timp pe rețelele sociale știu că am avut dreptate cu toate previziunile mele legate de economie, deficit bugetar, inflație, dobânzi.

Ar trebui să ne pregătim financiar și mental. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social", a scris Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inflatie
economie
Radu Georgescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Primarii au liber la cheltuială. Guvernul a făcut un pas în spate
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Prințul Harry și Meghan Markle, gafă jenantă
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Arest preventiv pentru vitezomani: Șoferiță prinsă conducând cu 181 km/h, reținută de polițiști
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Accident grav cu ATV-ul. Tineri între 15 și 17 ani, răniți. Unul a murit
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Lukoil își vinde afacerile din străinătate, după sancțiunile impuse de SUA. Gigantul energetic al Rusiei "este distrus"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 18 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 26 Oct 2025
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
Publicat pe 26 Oct 2025
Marea problema a lui Ilie Bolojan. Chirieac: I-a ars! Asta bagă România în haos și recesiune
Publicat pe 26 Oct 2025
Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close