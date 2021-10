UPDATE: Încă o DEMISIE din grupul PNL/ Ludovic Orban a dat STARTUL! Încă un deputat PNL și-a anunțat RETRAGEREA

UPDATE: Senatorul PNL Ovidiu Florean şi-a anunţat miercuri, în plen, demisia din grupul parlamentar PNL, urmând să-şi desfăşoare în continuare activitatea ca parlamentar neafiliat.



"Astăzi mi-am depus demisia din grupul parlamentar PNL, rămânând senator neafiliat. Motivul demisiei mele îl reprezintă atitudinea majorităţii colegilor mei care, prin obedienţă faţă de preşedintele Iohannis, au girat dezastrul sanitar, cel economic şi criza politică (...). Domnul preşedinte Iohannis l-a sprijinit, mult prea mult, nejustificat, într-un mod pătimaş şi de neînţeles pe domnul Cîţu. Această atitudine a dus la destrămarea coaliţiei, la căderea Guvernului şi a amplificat criza economică şi pe cea sanitară", a declarat Florean, conform Agerpres.



În opinia sa, la momentul actual, "autoritatea şi imaginea lui Florin Cîţu sunt compromise ireversibil".



"În perioade de criză, oamenii politici trebuie să se sacrifice pentru popor. La noi a fost sacrificat poporul pentru un amărât de capital de imagine. Domnii Iohannis şi Cîţu au subestimat electoratul ajungând acum la cote de încredere incredibil de mici", a adăugat senatorul.

Deputatul Alexandru Kocsis a anunţat, miercuri, că se retrage din grupul parlamentar al PNL şi va activa ca neafiliat.



"De astăzi mă retrag din grupul parlamentar al PNL şi voi activa, cel puţin temporar, ca deputat neafiliat. Nu demisionez din PNL, dar nici nu voi mai valida orgoliile politice ale unor copii bătrâni, Klaus Iohannis şi Florin Cîţu, persoane care nu sunt capabile să înţeleagă dramele umane care se petrec în jurul lor. Am speranţa că PNL se va trezi în timp util şi va redeveni acel partid serios care a guvernat ţara anul trecut şi care în campania electorală a vorbit doar despre cum vom dezvolta România cu bani europeni", a spus Alexandru Kocsis în plenul Camerei Deputaţilor.



Alexandru Kocsis este deputat de Iaşi şi a fost ales pe listele PNL.

Ludovic Orban și-a anunțat demisia din grupul parlamentar PNL. El a anunțat că nu poate fi părtaș la ceea ce se întâmplă în PNL și și-a prezentat demisia ca o formă de protest față de tot ce s-a întâmplat. Despre demisia din PNL, a spus că încă nu și-o dă.

Fostul președinte al PNL și-a anunțat demisia marți, în Camera Deputaților, din grupul parlamentar al PNL, declarând: ”Obligația morală pe care o am față de cetățenii români care au avut încredere în mine și în PNL este de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală față de cetățenii români. Din păcate, astăzi, nu am altă soluție decât a fi consecvent în onorarea obligațiilor morale pe care le am față de cetățenii români care ne-au acordat încrederea decât de a mă despărți, sper eu, temporar, de colegii mei din grupul parlamentar.”

În aceeași zi, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care a fost eliberat din funcția de la Palatul Cotroceni Leonard Orban, fratele lui Ludovic Orban.

