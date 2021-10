Fratele lui Ludovic Orban a plecat din Administrația Prezidențială. Liberalul, prima reacție

Leonard Orban, a plecat din Administrația Prezidențială, chiar marți, ziua în care fratele său Ludovic Orban și-a dat demisia din grupul PNL din Parlamentul României, moment în care a lansat și un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, spunând că acesta riscă să declanşeze alegeri anticipate, scrie romaniatv.net.

Ludovic Orban a explicat plecarea lui Leonard Orban și susține că e doar o ”coincidență”.

”Este o coincidență, este o decizie un pic mai veche, o decizie la care a reflectat, care mi se pare corectă. Leonard Orban a servit statul român cu profesionalism și bună credință, punându-și la dispoziție toate cunoștințele, toată experiența. A lucrat cu forte mulți președinți, premieri, indiferent de culoarea lor politică. Fratele meu nu a fost niciodată membru de partid, ci un profesionist, un expert care și-a făcut datoria pentru țară. Practic, astăzi a apărut informația, pentru că fratele meu urmează să se pensioneze la data de 1 noiembrie. (...) Colaborarea dintre fratele meu și președintele meu a fost o colaborare pe competențele sale. Fratele meu era consilier prezidențial pentru afaceri europene, pentru activitatea președintelui la nivel european, în special la nivelul Consiliului European, dar nu numai”, a declarat Ludovic Orban la B1 TV.

Orban s-a despărțit de PNL în Parlament

Ludovic Orban a anunțat astăzi că se retrage din grupul PNL de la Camera Deputaților. Nu a găsit altă soluție, în numele consecvenței.

”Obligația morală pe care o am față de cetățenii români care au avut încredere în mine și în PNL este de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală față de cetățenii români. Din păcate, astăzi, nu am altă soluție decât a fi consecvent în onorarea obligațiilor morale pe care le am față de cetățenii români care ne-au acordat încrederea decât de a mă despărți, sper eu, temporar, de colegii mei din grupul parlamentar”, a spus Ludovic Orban ieri, în momentul în care și-a anunțat demisia.

Picătura care i-a umplut paharul ar fi fost desemnarea lui Nicolae Ciucă în funcția de premier, după cum a declarat. Un alt motiv invocat a fost apropierea de PSD. El spunea, în trecut, că a blamat USL-ul.

