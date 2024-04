Doină interpretată impecabil la Românii au Talent. La doar 14 ani, Victoria Petrenciuc știe să cânte cu noduri din grumaz / video

Adolescenta a dezvăluit că cea mai mare pasiune a ei este muzica. Ea cântă muzică populară, iar la evenimente abordează și alte stiluri muzicale. A învățat să cânte cu noduri din grumaz, stil arhaic și complicat păstrat în Țara Lăpușului, iar costumul pe care l-a purtat pe scenă are mai bine de 100 de ani.

„Eu mă ocup cu muzica de la vârsta de 5 ani și de la vârsta de 8 ani particip la concursuri și am reușit să obțin peste 130 de premii. Muzica populară m-a atras de mică, in special doinele și baladele. Mi se pare că folclorul ține de identitatea țării noastre și de asta vreau să duc mai departe muzica populară.”, a spus concurenta.

Reacția juriului

Jurații au apreciat foarte mult momentul, iar concurenta va merge în etapa următoare cu patru de „Da".

„Unde ne-ai dus, în ce zona frumoasă de baladă! Este un stil aparte. Eu când aud loviturile de glotă, adică acele floricele care sunt deosebite, mă gândesc la Grigore Leșe, iar tu ai interpretat foarte frumos această baladă. Pentru mine ai fost la suflet. Îți mulțumesc!”, a spus Andra.

„Adevărul e că Victoria cântă absolut superb, are o voce superbă, își controlează vocea, face ce vrea cu ea și e și foarte caldă în același timp. E o plăcere să te ascultăm!”, a spus Andi Moisescu.

Mihai Bobonete nu a fost impresionat de moment deoarece nu îi plac doinele.

„Pentru mine, doina, ascultând-o aici la masa juraților, la Românii au Talent, e ca un antrenament pentru scafandri. Vreau să văd cât pot să-mi țin respirația în mine și cred că de data asta a fost cel mai lung. Bine, la un moment dat, simțeam că nu mai am aer, dar te-ai oprit și tu la fix, chiar când am ieșit și eu. Despre cântat și voce, Andra ți-a spus multe, că eu fiind cu capul sub apă... eu când aud doină cu moarte, mă bag mai la fund. Până la urmă tot o să strâng o petiție, ceva, și o interzicem. ”, a spus Mihai Bobonete.

„Eu apreciez foarte mult curajul celor care vin pe scenă la Românii au Talent să cânte doine, știind că Bobonete este alături de noi. Eu îmi dau seama cu ce presiune intrați voi pe scenă. Cânți foarte frumos. Felicitări!”, a spus Dragoș Bucur.

