Orban s-a despărțit de PNL în Parlament. Imaginile care-i amintesc că nu e consecvent - VIDEO

Ludovic Orban a anunțat astăzi că se retrage din grupul PNL de la Camera Deputaților. Nu a găsit altă soluție, în numele consecvenței.

”Obligația morală pe care o am față de cetățenii români care au avut încredere în mine și în PNL este de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală față de cetățenii români. Din păcate, astăzi, nu am altă soluție decât a fi consecvent în onorarea obligațiilor morale pe care le am față de cetățenii români care ne-au acordat încrederea decât de a mă despărți, sper eu, temporar, de colegii mei din grupul parlamentar.” a spus Ludovic Orban astăzi, în momentul în care și-a anunțat demisia.

Vezi aici declarațiile complete: Orban, DEMISIE din grupul PNL: PROTEST față de tot ce s-a întâmplat

Picătura care i-a umplut paharul ar fi fost desemnarea lui Nicolae Ciucă în funcția de premier, după cum a declarat. Un alt motiv invocat a fost apropierea de PSD. El spunea, în trecut, că a blamat USL-ul. ”Dacă există naivi în PNL care-și imaginează că pot să facă vreun blat cu PSD pentru a rămâne la Putere ca și guvern minoritar, înseamnă că nu cunosc PSD-ul. Oricum, PNL a fost marcat profund de nenorocita de alianță pe care am făcut-o cu PSD-ul, USL-ul. Am pierdut atunci o treime din electoratul cel mai apropiat de PNL, care era anti-comunist, anti-PSD, și am purtat stigmatul zece ani pentru USL și am avut o neîncredere din partea publicului de dreapta pentru acea nenorocire. Orice altă neînțelegere cu PSD nu face decât să discrediteze PNL, să pună România în brațele PSD.” spunea Ludovic Orban, la finalul lunii septembrie.

Vezi și: Cîțu neagă flexibilizarea mandatului de negociere dat lui Ciucă. ”Rămâne cum am stabilit”. Apel comun la USR și la PSD

Nu știm însă, dacă avea aceeași părere despre PSD când a îmbrăcat haina roșie a lui Liviu Dragnea:

Ce știm, însă, este că Ludovic Orban era pregătit să revină în scaunul de premier de la Palatul Victoria. El a fost propus pentru funcția de prim-ministru al României de 41 de parlamentari liberali.

Vezi aici: Ludovic Orban este propus prim-ministru al României de 41 de parlamentari liberali

Despre varianta Florin Cîțu premier, spunea că e o aberație: ”O aberație, o propunere în primul rând neconstituțională.” Vezi aici