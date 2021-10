Orban, DEMISIE din grupul PNL: PROTEST față de tot ce s-a întâmplat

Ludovic Orban și-a anunțat demisia din grupul parlamentar PNL. El a anunțat că nu poate fi părtaș la ceea ce se întâmplă în PNL și și-a prezentat demisia ca o formă de protest față de tot ce s-a întâmplat. Despre demisia din PNL, spune că încă nu și-o dă.

Fostul președinte al PNL și-a anunțat demisia astăzi, în Camera Deputaților, din grupul parlamentar al PNL, declarând: ”Obligația morală pe care o am față de cetățenii români care au avut încredere în mine și în PNL este de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală față de cetățenii români. Din păcate, astăzi, nu am altă soluție decât a fi consecvent în onorarea obligațiilor morale pe care le am față de cetățenii români care ne-au acordat încrederea decât de a mă despărți, sper eu, temporar, de colegii mei din grupul parlamentar.

Ceea ce s-a întâmplat în ultimele patru luni depășește orice imaginație: atâtea decizii inepte și acțiuni politice împotriva interesului României nu mi-a fost dat să văd într-o perioadă atât de scurtă de timp. Practic, s-a creat o criză politică artificial din motive pe care nu le-a înțeles niciun cetățean român, a fost făcut praf un partid politic, principalul partid de guvernământ, a fost făcută praf coaliția și-n plină criză pandemică și în pragul unei crize economice, într-o explozie a prețurilor pentru materialele de construcție, energie, alimente și provocări extrem de serioase, practic, cetățeanul român a fost lăsat fără un guvern cu deplină capacitate de exercițiu, oferindu-se un circ politic pe care marea majoritate a populației l-a respins categoric. Nu pot să fiu părtaș la acest mod de a face politică, nu accept să sufăr o operație de lobotomie, pentru că numai lobotomizat aș putea să stau nepăsător, pasiv, complice la acest atentat împotriva interesului național. Eu sunt un om care are conștiință, care-și iubește țara și care ține, prin această decizie, o mică formă de protest față de tot ceea ce s-a întâmplat.

Nu-mi dau încă demisia din PNL, este partidul căruia i-am dedicat toată viața matură. M-am luptat pentru ideile liberale, pentru un proiect de dezvoltare a României, care să se bazeze pe valorile liberale, pe oameni corecți, cinstiți, care sunt dedicați servirii interesului public.”

Demisia era anunțată

În 21 octombrie, la B1TV, Ludovic Orban spunea că ”Săptămâna viitoare îmi voi da demisia din grupul parlamentar al PNL. Cred că omul politic trebuie să fie fidel cetățeanului care-i încredințează votul.”. El motiva că picătura care a umplut paharul a fost desemnarea lui Nicolae Ciucă în funcția de premier.