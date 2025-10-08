€ 5.0963
Data actualizării: 20:49 08 Oct 2025 | Data publicării: 19:25 08 Oct 2025

Ilie Bolojan, reacție după deciziile CCR de miercuri
Autor: Ioan-Radu Gava

bolojan-pachet-masuri_60462300 Foto: Agerpres
 

Ilie Bolojan a reacționat, după deciziile Curții Constituționale de miercuri.

Test la CCR pentru Guvernul Bolojan. Judecătorii amână decizia pe pensiile magistraților. Demersurile AUR respinse la CCR

Ilie Bolojan, primul-ministru al României, a reacționat, miercuri seara, după ce Curtea Constituțională a respins sesizările cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii și împotriva Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Pensiile magistraților, amânare la CCR. Avertismentul Elenei Cristian

„Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme.

Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate.

Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică.

Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează. Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile“, a scris, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Premierul României nu a vorbit însă despre amânarea de către Curtea Constituțională a deciziei privitoare la reforma pensiilor magistraților.

ilie bolojan
ccr
