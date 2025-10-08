€ 5.0916
Data actualizării: 08:22 08 Oct 2025 | Data publicării: 08:16 08 Oct 2025

Test la CCR pentru Guvernul Bolojan. Pachetul II de măsuri ajunge pe masa judecătorilor
Autor: Roxana Neagu

PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos / Octav Ganea
 

Pe masa CCR se află astăzi sesizările depuse de trei partide cu privire la trei legi din Pachetul II de măsuri, asupra cărora s-a angajat, în fața Parlamentului, premierul Ilie Bolojan. 

Curtea Constituțională a României dezbate, astăzi, sesizările depuse de partidele AUR, SOS și POT cu privire la trei legi din Pachetul II de măsuri. 

Vorbim despre: 

  • Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
  • Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
  • Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.


După cum se poate observa, legea privind pensiile magistraților nu intră în discuții astăzi. 

Ce spunea premierul Ilie Bolojan despre legile care intră astăzi pe ordinea de zi a CCR: 

  • Sănătate: ”Proiectul aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienţi, reduce risipa, face sistemul mai accesibil”
  • Întreprinderi publice: ”Vrem să punem capăt câştigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice, vrem ca oamenii care vor conduce aceste companii să facă performanţă în beneficiul cetăţenilor şi agenţia guvernamentală care supraveghează aceste companii să aibă o putere mai mare de a garanta că oamenii potriviţi ajung în funcţii de conducere potrivite. În acest sens, modificările pe care le propunem sunt pe mai multe paliere”. 

AUR a invocat că proiectele au fost adoptate ”fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic”. 

Amintim că însuși premierul Ilie Bolojan se plângea de acest aspect, considerând că nu e normal ca un Guvern susținut de o largă majoritate să ajungă să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru orice măsură. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bolojan
pachet II
masuri
ilie bolojan
guvern
premier
asumare
parlament
aur
