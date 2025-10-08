Test la CCR pentru Guvernul Bolojan. Pachetul II de măsuri ajunge pe masa judecătorilor

Pe masa CCR se află astăzi sesizările depuse de trei partide cu privire la trei legi din Pachetul II de măsuri, asupra cărora s-a angajat, în fața Parlamentului, premierul Ilie Bolojan.
Curtea Constituțională a României dezbate, astăzi, sesizările depuse de partidele AUR, SOS și POT cu privire la trei legi din Pachetul II de măsuri.
Vorbim despre:
După cum se poate observa, legea privind pensiile magistraților nu intră în discuții astăzi.
Ce spunea premierul Ilie Bolojan despre legile care intră astăzi pe ordinea de zi a CCR:
AUR a invocat că proiectele au fost adoptate ”fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic”.
Amintim că însuși premierul Ilie Bolojan se plângea de acest aspect, considerând că nu e normal ca un Guvern susținut de o largă majoritate să ajungă să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru orice măsură.
de Val Vâlcu