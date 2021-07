Dragnea: "M-au vândut!". Chirieac: "Ar putea să aibă din nou mari probleme, dacă răspunde la întrebări"

"L-am auzit cu mare atenţie pe dl preşedinte Buzatu într-un discurs echilibrat şi logic. Liviu Dragnea nu are interdicţie de a face politică, cum a fost cu Adrian Năstase. Se poate întoarce în PSD sau poate merge în alt partid. Nu îndrăznesc să dau sfaturi nimănui, dar spun doar că Liviu Dragnea trebuie să se concentreze acum asupra familiei care l-a aşteptat în toată această perioadă grea, asupra prietenilor şi asupra propriei sănătăţi. Mai departe, cu politica, cred că aceste decizii se iau cu multă chibzuinţă. În aceşti doi ani şi două luni de detenşie a lui Liviu Dragnea , nu a fost situaţie să nu militez pentru eliberarea sa, considerăndu-l ultimul deţinut politic din această ţară.

Am asistat cu groază la toate deciziile justiţiei din ultimele luni, când în mod absurd, deşi Liviu Dragnea făcuse sarcinile din închisoare, câţiva domni şi doamne judecători nu au avut curajul să îl elibereze. Am spus iniţial că instanţa de la Giurgiu a avut mai mult curaj decât cea de la Bucureşti. Îmi doresc să fie aşa din tot sufletul, să avem judecători care judecă pe lege şi nu pe alte considerente, consideraţii, telefoane, etc. Ca orice om care a prins un pic gustul Occidentului, îmi doresc o justiţie independentă.

În ultimele două ore mă tot gândesc la asta. Eliberarea lui Liviu Dragnea a luat într-o secundă reflectorul de pe situaţia catastrofală a economiei din România, a luat reflectorul de pe măcelul din urma luptei dintre dl Cîţu şi dl Orban, iar reţelele hashtag s-au mobilizat deja. Înainte să intre în politică, dl Dragnea ar trebui să aibă întâlniri, şi să înţeleagă de ce a fost pus atât de sus pe liste negre, aproape ca un traficant de droguri din America de Sud. Nu era cazul de aşa ceva. Aşa că mă întreb, şi nu vreau să îmi răspund, dacă nu cumva decizia instanţei de la Giurgiu de azi a fost pe lege sau au fost şi alte consideraţii", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3.

Ulterior, după ce Liviu Dragnea a ieşit din închisoare, celebrul protestatar Marian Ceauşescu s-a dus la maşina în care era fostul lider PSD cu o pereche de cătuşe, pe care le flutura la geam.

"Are imunitate absolută în faţa legii domnul Ceauşescu. Justiţia constată că nu calomniază, nu insultă, nu se întâmplă nimic", a punctat Bogdan Chirieac.

"Cine l-a trădat pe Liviu Dragnea?"

Ultima declarație a lui Liviu Dragnea a fost: ”m-au vândut”. Nu a mai răspuns la întrebarea ”cine v-a vândut?”. Bogdan Chirieac spune că Liviu Dragnea "ar putea avea din nou mari probleme", dacă spune cine l-a trădat.

"Cine l-a trădat pe Liviu Dragnea? Eu cred că, dacă doreşte să răspundă la aceste întrebări, ar putea să aibă din nou mari probleme. Şi aşa statul s-a pregătit cu noi dosare, noi anchete, noi trimiteri în judecată. Sfatul cel mai bun, în acest moment, deşi este doar decizia lui Liviu Dragnea, este să îşi tragă sufletul şi să vadă ce va face în continuare! Adrenalina este implicită la momentul acesta, a fost o surpriză pentru Liviu Dragnea eliberarea", a mai spus Bogdan Chirieac.

