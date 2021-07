Codrin Ştefănescu, primele declaraţii după eliberarea lui Liviu Dragnea

"Pentru noi şi pentru sute de mii de români e o mare victorie ce s-a reuşit azi. Se aprinde un pic speranţa când văd că mai există judecători care respectă legea şi nu se lasă apăsaţi şi presaţi pe cap de către sistem", a declarat Codrin Ştefănescu.

Întrebat ce lideri politici îl mai susţin pe Liviu Dragnea acum, Codrin Ştefănescu a spus că "sunt foarte mulţi români. Asta e cel mai important. Ce lideri? Ce lideri l-au susţinut pe Adrian Năstase? PSD-ul nu mai e ce a fost înainte. Înainte era un partid de mase, care ţinea cont de oamenii lor, de colegi, de familie. Acum partidul e confiscat. Am dovezi, evident. Eu nu am spus până acum, ca să nu îi creez probleme suplimentare lui Liviu la închisoare. I s-a încălcat tot acolo: nu a avut drept la sănătate, nu a avut drept la muncă, nu a avut drept nici măcar să cumpere un pachet de ţigări de la chioşcul penitenciarului".

Liviu Dragnea, primele declaraţii după liberare

Primul gestul al lui Liviu Dragnea, la ieșirea din închisoare, a fost să întrebe de Irina, partenera sa. El a spus că cel mai mult i-au lipsit ”copiii și Irina”. A criticat PSD și situația actuală a României, considerând că aceasta a fost miza condamnării sale și anume ca România să fie adusă în situația în care este astăzi. El a mulțumit pentru toate scrisorile pe care le-a primit în închisoare de la oamenii simpli.

Ultima declarație a lui Liviu Dragnea a fost: ”m-au vândut”. Nu a mai răspuns la întrebarea ”cine v-a vândut?”.

”Cea mai mare parte a populației a înțeles astăzi de ce a trebuit să ajung aici. Eu, când am plecat, România era o țară prosperă, cu venituri mari, o țară în care exista speranță, exista viitor. Din păcate, astăzi este o dictatură feroce, e afectată serios libertatea de exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii” a spus Liviu Dragnea, la ieșirea din închisoare. El a adăugat: ”Mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent, în ultimele luni, la instanță, să-mi recunoscut vinovăția, ceea ce n-am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic.”

- se actualizează -