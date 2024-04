Daniel Niculae, pus sub acuzare în dosarul materialelor pirotehnice de pe stadioane

Daniel Niculae, președintele clubului Rapid, este urmărit penal, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB) l-au acuzat că l-a plătit și ajurat pe liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, să achiziționeze și să introducă ilegal materiale pirotehnice pe stadioane în timpul unor meciuri de fotbal, potrivit unui comunicat al PTB, scrie Agerpres.

Potrivit sursei menționate, Parchetul a anunțat că a extins acțiunea penală față de doi inculpați, respectiv Liviu Ungurean, zis ”Bocciu”, și Daniel Niculae, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice și complicitate la această infracțiune.

”Bocciu”, adevărat arsenal pirotehnic

Astfel, ”Bocciu” este acuzat că, în data de 14 martie 2024, a deținut fără drept mai multe materiale pirotehnice în locuința sa, după cum urmează: 34 cutii inscripționate ”Triplex Stroboskop 90 Sek”, cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare - total 102 buc.; 1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripționat ”Enigma Fireworks” - CACTUS RAIN; 31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripționate, la exterior fiind din carton de culoare maro; 14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripționate ”Pyro Boom 2 - Flash Banger - petardă luminoasă”, cat. F4 - total 140 buc.; 23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripționate ”Pirotecnica Manna” KL F2/NR REJ 2806-F2-001191; 6 buc. articole pirotehnice tip torță, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roșie și verde, inscripționate pe capace ”FDF”; 14 buc. articole pirotehnice tip torță, formă cilindrică, inscripționate ”Pirotecnica Manna - Torcia Manna”, KL T1 NEC.

Daniel Niculae este acuzat că, în data de 27 ianuarie 2024, l-a sprijinit material și moral pe liderul grupării (și persoanele pe care acesta le controla din această calitate, inclusiv autorii neidentificați care au folosit materialele pirotehnice în contextul organizării unui meci de fotbal), sprijinul material oferit în calitatea sa de președinte al unui club de fotbal constând în oferirea unor sume de bani pentru achiziționarea materialelor pirotehnice, fiind și de acord ca persoanele neidentificate să folosească materialele pirotehnice, fără drept, în incinta stadionului în data de 27 ianuarie 2024 transmițând acest acord liderului grupării, oferind astfel și sprijin moral.

Totodată, anchetatorii mai arată că Daniel Niculae a fost de acord ca suporterii să folosească materialele pirotehnice la începutul unui meci de fotbal, disputat în 9 martie 2024, transmițând liderului grupării acordul său în acest sens, după ce acesta din urmă l-a solicitat pentru ca membrii galeriei să acționeze fără a afecta relația pe care o are cu clubul de fotbal pe care îl susține, înlesnind astfel activitatea infracțională constând în deținerea, transportarea și folosirea de materiale pirotehnice, fără drept, la începutul meciului de fotbal.

În cauză, procurorii au pus în executare un mandat de percheziție imobiliară în incinta stadionului Rapid, ocazie cu care a fost identificată în incinta acestuia o încăpere la care avea acces exclusiv liderul grupării, cheile pentru deschiderea acesteia fiind puse la dispoziția organelor de urmărire penală de către o rudă a acestuia. Încăperea era folosită pentru depozitarea tobelor, steagurilor și a altor materiale folosite de galerie.

Procurorii din cadrul PTB au disăus luarea de măsuri asiguratorii a sechestrului față de 16 inculpați.

