Daniel Niculae, săltat într-un dosar de arme și muniții. Reacția lui Dan Șucu

Daniel Niculae ar fi fost săltat de mascați într-un dosar de arme și muniții. Informaţia a fost confirmată de patronul Rapidului, Dan Şucu. Acesta a fost anunţat de avocatul clubului Rapid despre situaţie, scrie dcsport.ro.



"Are legătură cu arme, muniții, chiar nu are sens! Chiar nu înţeleg cu ce poate să fie vorba. Eu ştiu că ultimul eveniment pe care l-am avut împreună a fost superb. Nu cunosc detalii, probabil vor apărea într-o perioadă foarte scurtă.”, a spus Dan Șucu, la emisiunea AS.ro LIVE.



"Vorbim de seriozitate, de respect, şi mă trezesc că preşedintele meu e ridicat pe nişte considerente...", a mai spus Dan Şucu. "A fost dus la audieri, nu reţinut. Sper să nu se ajungă la aşa ceva", a mai spus dan Șucu.

Precizăm că Daniel Niculae a devenit președintele celor de la Rapid în anul 2021, după ce s-a retras din activitate în 2018.





Percheziții în București, Ilfov, Prahova și Iași

"Astăzi, 14 martie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară și 28 de mandate de aducere, în Municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Iași, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere, tulburarea ordinii publice prin violență asupra bunurilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzute de articolul 37 lit. a din Legea 126/1995.



Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere care vor fi puse în aplicare, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.



Cercetările sunt continuate de către Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere si tulburarea ordinii și liniștii publice.



Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, precum și de sprijinul echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.



Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News