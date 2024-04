"Make Europe Great Again (MEGA)", prima zi. Declaraţii împotriva Ursulei von der Leyen şi un avertisment. "Anul răspântiilor"

La Palatul Parlamentului, în acest weekend, a fost organizată conferinţa "Make Europe Great Again (MEGA)", de către Institutul Conservator Mihai Eminescu, organizaţie condusă de senatorul AUR Claudiu Târziu.

La eveniment participă invitaţi internaţionali de renume, printre care Dr. Robert Malone, Sherronna Bishop, europarlamentarii Nicolas Bay, Ryszard Czarnecki și Morten Messerschmidt, Bruce LeVell reprezentant al administrației Trump, dar și Eduardo Verástegui, fondator și președinte al Viva México Movement.

De asemenea, la eveniment sunt prezenţi și George Simion, președintele AUR, Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.

'Acest eveniment reprezintă o oportunitate unică de a asculta și interacționa cu vorbitori de renume, printre care figurează personalități politice din România și invitați internaționali de renume. Vor fi prezenți George Simion, președintele AUR, Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, și alte personalități internaționale marcante, precum Dr. Robert Malone, Sherronna Bishop, europarlamentarii Nicolas Bay, Ryszard Czarnecki și Morten Messerschmidt, Bruce LeVell reprezentant al administrației Trump, și Eduardo Verástegui, fondator și președinte al Viva México Movement', anunță organizatorii într-un comunicat.

Sâmbătă, în prima zi, George Simion şi Claudiu Târziu au susţinut discursuri în cadrul acestui congres. Alături de ei a vorbit şi Michael Kleiner, de la Partidul Likut, din Israel.

În discursul său, senatorul AUR Claudiu Târziu a cerut Europei să revină la o cultură a vieţii.

"Europa trebuie să revină la o cultură a vieţii, să renunţe la cultura morţii care este tot mai pregnantă, mai ales prin emanaţiile ideologice ale Comisiei Europene care urmărește să transforme uciderea de copii nenăscuți într-un drept fundamental european, care prevede constrângeri și obligații pentru medici și pentru toți cei care apără viața. O cultură a morții care să banalizeze sinuciderea asistată", a declarat Claudiu Târziu.

George Simion, discurs împotriva Ursulei von der Leyen

George Simion a venit cu un mesaj ceva mai dur şi a îndemnat participanţii europeni la conferinţă să semneze o declaraţie prin care îşi asumă să nu voteze pentru un nou mandat al Ursulei von der Leyen la şefia Comisiei Europene.

"Pe cei mai mulți dintre noi, cei prezenți aici, ne așteaptă un an important. Alegerile se apropie cu repeziciune și, odată cu ele, sunt tot mai mari șansele noastre de a reda puterea popoarelor noastre. Avem lideri la nivel european care ne pot uni. Îl avem pe domnul Matteo Salvini, pe care l-am vizitat în ultima săptămână la Roma, o avem pe doamna Meloni, îl avem pe domnul Kaczyński. Prefer să-i urmez și să am încredere în ei, ca aliați ai națiunii mele, decât să am încredere în corupta Ursula van der Layer și în rețeaua ei mincinoasă.

Aș propune, la sfârșitul acestei conferințe, ca toate partidele din toate cele 27 de țări din Europa să semneze o declarație de a nu o vota pe doamna Ursula von der Leyen ca următoarea șefă a Comisiei Europene. Ar trebui să ne asumăm cu toții acest lucru", a declarat Simion.

Michael Kleiner a venit cu un avertisment. "Anul răspântiilor"

"Astăzi vorbim despre opresori şi oprimaţi, vorbim despre ideologia transgender, care ies la miting, împreună cu islamiştii, şi protestează contra unui evreu. Despre care ei consideră că au alte privilegii. Vorbim din nou despre opresori şi oprimaţi. Se doreşte preluarea conducerii în această lume. Se doreşte, mai întâi, preluarea conducerii asupra partidului democratic, apoi preluarea puterii de la Casa Albă, şi există multe demonstraţii în acest sens. Practic, suntem martorii unui somn al naţiunilor. Unii ştiu că aceste lucruri sunt greşite şi trebuie să luăm măsuri. Există multe indicii că anul 2024 va fi un an al răspântiilor în istoria lumii. Este vorba despre o Europă puternică, pe care ne-o dorim. Europa trebuie să fie unită în diversitate. Trebuie să fie, practic, o rază călăuzitoare a speranţei, libertăţii şi prosperităţii. În plus, vorbim de siguranţa popoarelor europene, care este importantă, precum şi de protejarea libertăţii pentru generaţiile care vor veni", a declarat Kleiner.

CITEŞTE ŞI Video/ Michael Kleiner, interviu pentru DC News. Totul despre tensiunile dintre Israel şi Iran, dar şi despre nivelul de pregătire al Europei la astfel de ameninţări

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News