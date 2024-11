Un primar cu cinci mandate, dintr-un oraș din România, a angajat câte un om din fiecare casă. Primărița din Căbești dă cărțile pe față

”Consider necesară reforma administrativ fiscală acolo unde este nevoie. Vă dau un exemplu: comuna mea este mică, sub 2000 de locuitori, care, dacă s-ar face reforma fiscală ținând cont doar de numărul de locuitori, ar dispărea. Eu, cu administrația mea bună, aș dispărea. Cunosc orașe - și-mi povestea un coleg zilele acestea că el a preluat un oraș cu 1900 de locuitori, la ultimul recensământ, care are 60 de angajați. Eu am 15! Spunea: Corina, trebuie să-i dau afară, nu-i pot ține, pentru că nu avem buget. Suntem plini de datorii și s-a tot tăvălit treaba asta timp de 30 de ani, pentru că primarul vechi, care stătuse cinci mandate - probabil că așa a și stat, că n-a făcut nimic-, a angajat câte un om din fiecare casă, care probabil îi asigura acel procent și câștiga alegerile mereu. Nu trebuie să conteze doar numărul de locuitori, trebuie să te gândești și la distanță. Mi se pare că subiectul este tratat superficial, vorbim doar despre minimum de locuitori. Trebuie discutat la aceeași masă cu toată lumea, să se ia decizii” a spus Corina Ene, primărița din Căbești, prima pe lista PSD Bihor pentru Camera Deputaților, la DC Votez.

