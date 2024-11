Cum a ajuns Corina Ene, susținătoare #rezist din BigFour, primăriță PSD. USR i-a închis ușa pentru ”o domnișoară cosmeticiană”. Ce a înțeles când a mers la PNL

Jurnalistul Val Vâlcu a remarcat că poate e puțin neobișnuit să renunți la cariera într-o multinațională de top pentru a activa în administrația publică, mai ales pentru o comună mică. Corina Ene i-a dat dreptate: ”Nu sunt primar pentru că mi-am dorit, nu sunt în politică pentru că am visat la acest lucru, nu m-am pregătit nici pentru administrația publică, nici pentru politică. Decizia mea a fost bazată pe emoție”.

”Nimeni nu mai făcuse nimic”

Corina Ene are doi copii, de vârste apropiate, ceea ce a determinat-o să stea în concediu de creștere copil 3 ani și jumătate, timp petrecut în comuna sa natală: ”Am început să văd problemele copiilor de aici și ale comunității. Toate clădirile și infrastructura comunei erau cele lăsate în urmă acum aproape 30 de ani, mă refer la grădiniță, școală ș.a.m.d. Nimeni nu mai făcuse nimic. Majoritatea colegilor mei sunt plecați și acum. Am spus că dacă toți ne întoarcem doar în vacanțe și de sărbători și ne vom plânge unii la alții, atunci nu e o soluție”.

Cum a ajuns de la #rezist la PSD

Cât despre cum a ajuns pe lista PSD, Corina Ene mărturisește: ”Mi se pune foarte des întrebarea Ce cauți la PSD? Ce caută un om ca tine, acolo, la PSD?. Ca majoritatea tinerilor, și eu eram #rezist la un moment dat. Am crezut în guvernul tehnocrat, în PLUS, în Vlad Voiculescu, care venea din partea ONG-urilor, pe care le-am respectat și le respect. M-au convins că ei sunt altceva pentru țara asta. Ca să intru în administrație, îmi trebuia și un partid. Mi-am ales acest partid - USR - am venit în Bihor și mi-au spus că nu pot candida, deși aveam două facultăți, eram manager într-o corporație. Mi-au spus că nu pot, că au deja un candidat, în condițiile în care nu aveau nicio organizație în comună. Am zis: dar ce candidat aveți? Mi-au spus că au ales o domnișoară, de 24 de ani, cosmeticiană și este candidatul lor. Pentru mine, a fost șocant. Nu-mi venea să cred”.

Corina Ene se aștepta să fie primită cu brațele deschise, punându-și experiența la bătaie, și având în vedere că era gata să renunțe la un salariu de trei ori mai mare pentru a fi primar, deci neavând motivații financiare.

Înțelegerea USR - PNL

Apoi a mers la PNL: ”Am zis bine, mă duc înspre PNL, acolo e dl. Bolojan, îi plac oamenii cu rezultate, ambiție. Primarul de aici era PNL atunci. Nu auzise de fonduri europene comuna. (...) Nu am ajuns la dl. Bolojan și a fost o altă dezamăgire, pentru că nu înțelegeam, cum un om care vorbește despre rezultate mă refuză, nici nu vrea să mă cunoască. Mi-am dat seama că era o înțelegere PNL - USR, ca acolo unde PNL avea un primar, nu conta că nu era performant, că nu avea proiecte, conta doar că el câștiga, era singura treabă bună pentru partid”.

”Nu a fost nimeni dornic să-mi ofere o șansă decât PSD. Nu numai că mi s-a deschis ușa, dar am primit tot sprijinul. Am fost de foarte multe ori inclusiv la dl. Marcel Ciolacu. Nu l-am căutat cu prostii, l-am căutat pentru proiectele mele din comună. Mereu am primit sprijin și am adus în comunitate, în patru ani, aproximativ 18 milioane de euro” spune candidata PSD Bihor pentru Camera Deputaților, în emisiunea DC Votez. Aceasta punctează, astfel, cât de importantă este echipa în administrație și politică.

