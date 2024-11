Guvernul a cumpărat o școală în Franța, o catedrală în Londra și o universitate la Paris pentru români! Cârciu: Până acum n-a făcut-o nimeni

Gheorghe Cârciu, europarlamentar PSD, a explicat cum a reușit Guvernul României, prin intermediul Departamentului Românilor de Pretutindeni, pentru prima dată, să ajute substanțial românii din diaspora.

"Pentru prima dată, departamentul are un buget de 200 de milioane de lei pe an. Până în 2022, bugetul departamentului era de 15 milioane de lei pe an"

Gheorghe Cârciu: „Departamentul Românilor de Pretutindeni sprijină comunitățile românești din afara granițelor. Acesta face parte din Guvernul României și este sub coordonarea directă a prim-ministrului. Din 2022 și până astăzi, sau cel puțin până în iulie, când eu am plecat de la departament, și eu cunosc în detaliu ceea ce s-a întâmplat acolo, este pentru prima dată, vreau să o spun răspicat, când cineva din Guvernul României face ceva cu adevărat pentru românii din afara granițelor. Este pentru prima dată. Pentru prima dată, departamentul are un buget de 200 de milioane de lei pe an. Până în 2022, bugetul departamentului era de 15 milioane de lei pe an.”

Val Vâlcu: „Era mai mult simbolic.”

Gheorghe Cârciu: „Absolut. Eu cred că noi am venit cu un sprijin real pentru românii aflați în afara granițelor și, subliniez, nu suficient. Vă spun de ce nu este suficient. Pentru simplul fapt că nu am avut corespondent, nu am avut cui să îi dăm bani mai mulți. Unei asociații care are o cifră de afaceri de 10 mii de euro nu poți să îi dai un milion de euro bani nerambursabili, pentru că nu are cum să îi gestioneze. Încet, încet avem corespondent și cred că suntem pe drumul bun. Vă asigur că suntem pe drumul bun. V-aș putea enumera niște realizări. Nu de mult, Guvernul a cumpărat o școală în Franța pentru români, o catedrală la Londra, o altă universitate la Paris, alte proprietăți pentru români, biserici în Italia, Franța, Germania. S-au cumpărat inclusiv proprietăți peste Ocean. Pentru prima dată, Guvernul României, așa cum este el – pesedist sau penelist, cum vreți dumneavoastră să îi spuneți – s-a îngrijit și de românii din afara granițelor. Bineînțeles că este de datoria guvernului să facă acest lucru. O spun și îmi asum acest lucru, doar că fiecare guvern, chiar și cele de dinaintea noastră, aveau această datorie. Nu a făcut-o nimeni. Dacă cineva este supărat că noi am susținut comunitățile românești sau bisericile, trebuie să înțeleagă că bisericile sunt cel mai mare ambasador pe care îl are România în afara granițelor. Nu aș vrea să spun singurul, pentru că aș jigni toată diplomația românească. Nu aș vrea să spun singurul, dar cu siguranță este cel mai mare. Statul român, Guvernul României, nu a făcut pentru români ceea ce a reușit să facă biserica până astăzi.”

Gheorghe Cârciu a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu la DC Votez. El consideră că PSD, prin europarlamentarii și parlamentarii săi, s-a apropiat de diaspora în ultimul timp, a redeschis dialogul cu românii care trăiesc în afara granițelor. De aceea, este important să conducă în continuare instituțiile de resort care se ocupă de diaspora, pentru a putea continua proiectele începute în actualul mandat.

Ce a realizat Gheorghe Cârciu (PSD) pentru diaspora din poziția de conducere a Departamentului Românilor de Pretutindeni puteți vedea în emisiunea de astăzi.

