USR, AUR şi POT reacţionează după furtul pieselor din tezaurul dacic în Olanda, la muzeul Drents

Furtul exponatelor din tezaurul dacic este o pierdere inestimabilă pentru România, anunţă USR într-o postare pe Facebook, menţionând că autorităţile române, împreună cu cele din Olanda, au obligaţia să facă tot posibilul pentru recuperarea rapidă a acestora şi aducerea lor în ţară.



Potrivit USR, furtul trebuie "să ne deschidă ochii în privinţa situaţiei groaznice" în care este păstrat patrimoniul românesc în muzeele din ţară. Multe obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă sunt ţinute în umiditate, mucegai sau în încăperi care stau să cadă la propriu. Patriotismul e o vorbă goală atunci când nu e dublat de fapte responsabile, mai ales atunci când e vorba de păstrarea patrimoniului nostru, susţine USR.



"Ministerul Culturii trebuie să prezinte de urgenţă o analiză privind starea muzeelor din ţară, dar şi să explice cum pot fi protejate mai bine obiectele de patrimoniu expuse în străinătate. În plus, trebuie organizate concursuri de management pentru toate instituţiile de cultură cu directori interimari, pentru a fi aleşi oameni cu viziune şi cunoştinţe de specialitate, capabili să rezolve problemele muzeelor româneşti", a declarat deputatul USR George Gima, membru în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, conform Agerpres.

George Simion acuză o "indolenţă" a autorităţilor române

Furtul comorilor din tezaurul dacic expuse la Muzeul de Stat din Olanda este un atac direct la adresa istoriei şi identităţii noastre naţionale, a declarat preşedintele AUR, George Simion, care a solicitat, în acest context, demisia de urgenţă a ambasadorului României la Haga şi a conducerii MAE "pentru eşecul lor total în gestionarea acestei crize".



"Pierderea unor artefacte inestimabile, cum este faimosul coif de la Coţofeneşti, demonstrează nu doar vulnerabilitatea patrimoniului nostru cultural, ci şi lipsa de interes a autorităţilor române în protejarea acestuia. Ministerul Afacerilor Externe, sub conducerea lui Emil Hurezeanu, a reacţionat lamentabil, fără vreo asumare clară şi fără nicio strategie reală pentru recuperarea obiectelor furate. În acest context, solicităm demisia de urgenţă a ambasadorului României la Haga şi a întregii conduceri MAE pentru eşecul lor total în gestionarea acestei crize", a afirmat Simion, potrivit unui comunicat de presă.



Liderul AUR a adăugat că în timp ce Olanda critică România pentru lipsa siguranţei la graniţe - "motivul pentru care am şi fost ţinuţi la marginea Schengen ani la rând - vedem acum cum o ţară considerată un aşa-zis exemplu de securitate nu a fost capabilă să asigure protecţia unor exponate de o valoare inestimabilă".



"Această situaţie ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorităţile noastre, care ani la rând au ignorat investiţiile în cultură şi patrimoniu. Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti stă de peste 20 ani închis pentru reparaţii interminabile, în timp ce relicve de o importanţă crucială pentru poporul nostru sunt plimbate prin lume, fără măsuri adecvate de protecţie. Nu este prima oară când România îşi pierde patrimoniul din cauza incompetenţei clasei politice. Moştenirea Gojdu a fost cedată pe tavă Ungariei, iar autorităţile noastre au stat neputincioase, incapabile să apere testamentul marelui filantrop român. Acum, ne confruntăm cu o nouă lovitură asupra identităţii naţionale, iar politicienii din fruntea ţării sunt mai preocupaţi de propriile interese decât de protejarea valorilor istorice ale României", a spus Simion.



Potrivit acestuia, este timpul ca guvernanţii să se trezească "din somnul cel de moarte" şi să înceapă să lucreze pentru protejarea istoriei noastre, nu doar pentru a servi interesele străine.



"AUR va continua să lupte pentru ca patrimoniul cultural al României să fie protejat şi respectat aşa cum se cuvine, iar această ruşine internaţională să nu se mai repete niciodată. Cultura şi istoria noastră trebuie apărate cu fermitate, iar cei responsabili pentru această pierdere trebuie să răspundă! România are nevoie de conducători patrioţi, nu de slugi care se ascund în momente critice", a punctat George Simion.

POT spune că patrimoniul trebuie expus în România

Liderul Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a declarat că România este zguduită de vestea furtului Coifului de la Coţofeneşti şi al altor trei brăţări dacice, valori inestimabile ale patrimoniului nostru naţional, care au fost expuse în Olanda, şi a susţinut că turismul românesc ar trebui încurajat şi prin păstrarea patrimoniului cultural în muzeele româneşti.



"Acest eveniment nu este doar un atac asupra valorilor noastre culturale, ci şi un simbol al unei gestionări deficitare a resurselor naţionale de către autorităţile statului român. Într-o perioadă în care turismul nostru moare, este un paradox că alegem să ne expunem moştenirea culturală în alte state, în loc să investim în muzeele româneşti şi în loc să gândim proiecte care să-i aducă pe străini să viziteze România, nu Olanda. În timp ce noi românii ne confruntăm cu dezrădăcinarea, valorile naţionale iată că ne sunt furate şi la propriu şi la figurat. Asistăm cu neputinţă la un fenomen devastator: obiecte de patrimoniu românesc sunt furate în alte ţări, lemnul românesc pleacă spre Austria, rămânem fără specialişti pentru că forţa noastră de muncă ajunge pe pieţele externe, fără a obţine în schimb valoarea pe care o merităm. Patrimoniul cultural românesc trebuie expus în România şi valorificat cultural, turistic şi financiar de români", a transmis Anamaria Gavrilă, preşedinta Partidului Oamenilor Tineri, potrivit unui comunicat de presă.



Potrivit comunicatului, POT critică "ineficienţa şi lipsa de responsabilitate a Ministerului Culturii", care nu reuşeşte să apere integritatea patrimoniului naţional şi care ar fi trebuit să se asigure de securitatea acestor bunuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News