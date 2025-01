AUR se distanțează de Becali: Voci individuale care ies în spațiul public nu reprezintă poziția AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reafirmat susținerea pentru Călin Georgescu la alegerile din luna mai și s-a distanțat de Gigi Becali, deputat din partea formațiunii politice, care s-a dezis de curând de candidatul independent.

„În privința alegerilor prezidențiale, AUR a votat în unanimitate pentru reintrarea în cadrul constituțional prin reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale.

Totodată, în perspectiva organizării unei alte runde de alegeri prezidențiale, membrii AUR reuniți în ședința CNC au reiterat poziția partidului de a susține voința exprimată de români la alegerile din 24 noiembrie, și anume de susținere a domnului Călin Georgescu.

Precizăm că voci individuale care ies în spațiul public nu reprezintă poziția AUR, aceste persoane exprimându-se doar în nume personal“, a transmis, miercuri, AUR.

Anterior, Gigi Becali a precizat că s-a pripit în privința lui Georgescu după primul tur al alegerilor prezidențiale anulate de anul trecut, iar acum a precizat că îi e rușine că l-a susținut.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește... am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate, trebuie să avem grijă cine devine președintele României.

Eu l-am susținut, dar după… A zis că dă puterea poporului. Păi, cum să îmi iei mie averea să o dai la popor, cum să faci asta? Cum să zici așa tâmpenii, nu își mai dă seama ce vorbește. Cum să dai tu puterea la popor? De atunci îmi văd de treaba mea”, a declarat Gigi Becali, pentru GSP Live.

