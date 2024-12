Situație fără precedent pe scena politică. Bogdan Chirieac: Există un șoc uriaș pentru PSD în acest moment

În ultimele zile, scena politică românească a fost marcată de evoluții semnificative. Partidul Social Democrat (PSD) a decis să se retragă din negocierile pentru formarea unui guvern pro-european, anunțând că va susține un guvern minoritar de dreapta din opoziție. Această decizie a fost comunicată de premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat că PSD nu va fugi de responsabilitate, dar nu va mai accepta jignirile și jocurile politice ale partenerilor.

În urma retragerii PSD, a fost declanșată o veritabilă criză politică ce a afectat bursa și indicatorii de stabilitate economică ai țării. Totuși, liderii social-democrați s-au răzgândit a doua zi. Acum, politicieni ai Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Democrate Maghiare din România și ai minorităților naționale s-au întâlnit pentru a discuta formarea unui guvern fără Uniunea Salvați România. Această abordare a fost adoptată după ce USR a impus condiții pentru a face parte din guvern, ceea ce a dus la o divergență de opinii între partide. Cei din USR au cerut retragerea lui Toni Greblă, a șefilor serviciilor și chiar a președintelui Klaus Iohannis.

Aceste evoluții reflectă tensiunile și complexitatea negocierilor politice din România, unde orgoliile și disputele pentru funcții par să prevaleze asupra interesului național. În acest context, se pare că liderii politici nu conștientizează gravitatea situației și nu sunt capabili să prioritizeze stabilitatea și dezvoltarea țării. Totodată, primul sondaj efectuat după anularea alegerilor prezidențiale din România reflectă o societate din ce în ce mai divizată, în care doar 56% dintre români vor un guvern pro-european. Mai mult, o altă surpriză a sondajului CURS este legată de opinia cetățenilor vis-a-vis de decizia CCR de a anula alegerile. Conform acestuia, 43% dintre români nu sunt de acord cu decizia Curții, în timp ce doar 53% au oferit un răspuns pozitiv. În final, oamenii cred că alegerile din România au fost influențate în mod nepotrivit de o putere străină în proporție de 72%.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat toată această situație politică dezastruoasă în care se află România într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Discuțiile între partidele politice continuă, dar orgoliile și bătăliile pe funcții împiedică realizarea unui consens

“Ar fi grav dacă nu ar conștientiza în ce situație se află, vorbesc foarte serios. Situația este extrem de complicată în acest moment. Este fără precedent o astfel de situație. Dacă dânșii nu conștientizează în ce ne aflăm, atunci e foarte grav. Ar rezulta că avem o elită politică iresponsabilă. (...) Nu mă aștept la Marcel Ciolacu, la Ilie Bolojan, la cei din jurul lor să fie iresponsabili. Cu atât mai puțin nu mă aștept la Kelemen Hunor. Este important de punctat că domnul Kelemen Hunor a spus că el nu intră într-un guvern minoritar. Are mare dreptate. Există un șoc uriaș pentru PSD în acest moment. Alianța cu USR-ul distruge PSD-ul. Lasă efectele asupra României pe care le știm. Ne aducem aminte de guvernarea lor de 9 luni alături de PNL, când domnul Klaus Iohannis a încălcat Constituția, deși PSD câștigase alegerile, și i-a dat PNL-ului să facă guvern cu USR la vremea respectivă. Știm ce s-a întâmplat atunci. În momentul acesta, faptul că Marcel Ciolacu s-a așezat la masă cu USR, e o sarcină grea pentru electoratul PSD. E chiar foarte grea, mai ales că USR-ul îi înjură și îi sucește încontinuu. Adică, pentru USR nu e nicio problemă. Faptul că sunt la aceeași masă nu-i împiedică. Până la urmă trebuie să vedem dacă Marcel Ciolacu rămâne la această decizie”, a explicat Bogdan Chirieac.

Drumul pentru PSD: Mai bine în opoziție sau la guvernare?

“Dacă PSD nu intră la guvernare, atunci acest guvern nu stă mai mult de o lună, două, maximum trei, din cauza problemelor și situației economice deosebit de complexe în care ne aflăm la acest moment. În plus, repet, deocamdată mulți dintre liderii USR sunt obișnuiți să conducă ONG-uri, nu instituții de stat, instituții cu bugete uriașe. Ei nu au condus o covrigărie, că tot e la modă covrigăria, și brusc conduc ministere cu bugete de 10-15 miliarde de euro, inclusiv fonduri europene. Nicăieri în lume nu se întâmplă așa ceva, doar în România, iar rezultatele se văd. Sunt dezastruoase, să fie foarte clar”, a spus Bogdan Chirieac.

Primul sondaj după anularea alegerilor: Divizare, neîncredere și deturnarea procesului electoral

“Procentul de 56% este incredibil de puțin, adică nu ne așteptam la așa ceva ținând seama că 6 milioane de români lucrează în Uniunea Europeană. Deci, nu te așteptai ca oamenii aceia să fie altfel decât pro-europeni. În plus, multă prosperitate în România, cea mai mare din ea, vine datorită Uniunii Europene. Atacul rusesc asupra României, desfășurat, probabil, de multă vreme, a produs niște efecte dezastruoase. Faptul că 72% dintre români au înțeles că alegerile au fost influențate de o putere străină înseamnă că noi am reușit să comunicăm bine, dar abia după ce s-a întâmplat nenorocirea. Ideea este că la cum se încearcă îndepărtarea României de traseul european, semințele acestea otrăvite au fost deja aruncate, iar ici și colo rodesc. Acesta este adevărul. Este, în opinia mea, absolut îngrijorător acest rezultat. Gândiți-vă că eram cea mai pro-europeană și cea mai pro-americană țară din Europa. Cum am ajuns aici? Răspunsul este că statul a rămas mult în urma societății. Acesta este adevărul”, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

