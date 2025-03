George Tuță, acuzat că face proiecte de hotărâri "cu dedicație". USR Sector 1: Mai mulți bani pentru Romprest, sub pretextul curățeniei de primăvară

USR Sector 1 îl acuză pe George Tuță, primarul Sectorului 1 al Capitalei, că "suplimentează sumele de bani pentru compania Romprest, sub pretextul curățeniei de primăvară". Potrivit consilierilor locali USR, George Tuță a convocat pentru astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local, deși ei au fost anunțați despre acest lucru joi seara, târziu, pentru votarea unui "proiect de hotărâre de consiliu cu dedicație".

"Primăria Sectorului 1 condusă de George Tuță vrea să dea noi sume de bani către compania Romprest. La cererea operatorului de salubritate, primarul PNL a făcut un proiect de hotărâre de consiliu cu dedicație. Pretextul: costuri suplimentare pentru curățenia de primăvară.

George Tuță a convocat pentru astăzi, la ora 10.00, o ședință extraordinară a Consiliului Local Sector 1 pentru a vota aprobarea programului de curățenie de primăvară pe raza Sectorului 1 a Municipiului București. Joi seara, târziu, consilierii locali USR au primit convocarea pentru această ședință. Mesajul nostru ferm: până nu vom primi răspunsurile la interpelările noastre nu vom vota astfel de proiecte. Acest tip de proiecte, cu impact financiar major, trebuie trimise în timp util, minim 48 de ore înainte de a fi supuse dezbaterii, să le putem analiza. Sunt banii locuitorilor Sectorului 1, care trebuie cheltuiți chibzuit, eficient și în mod transparent. Nu cu un proiect făcut în 24 de ore, pe genunchi, în baza unei solicitări făcute pe 12 martie 2025 de Romprest către Primăria Sectorului 1.

USR Sector 1: Nu sunt clare sumele care vor fi virate către Romprest

Acest vot în Consiliul Local Sector 1 pare o formalitate fără fond. Nu înțelegem urgența! În cazul de față, este vorba de curățenia de primăvară. Nu știa primarul Sectorului 1 că vine primăvara, a aflat acest lucru după ce l-a informat compania Romprest? Nu știa Primăria Sectorului 1 că acest program are loc în fiecare an? De ce este nevoie de un buget suplimentar față de anii trecuți, buget deja prevăzut? Dacă situația este mai proastă decât în anii trecuți, de ce Poliția Locală Sector 1 nu-și face datoria și nu supervizează ce face Romprest în stradă? Sunt întrebări la care primarul are obligația să răspundă în fața locuitorilor Sectorului 1.

Documentele transmise tuturor consilierilor locali de primarul George Tuță sunt incomplete, lipsesc mai multe rapoarte ale direcțiilor de specialitate din subordinea primarului, de la Serviciul Juridic și de la Economic. De asemenea, nu sunt clare sumele care vor fi virate către operatorul de salubritate, este alocată suma de 1,5 milioane lei din bugetul autorității publice Sectorul 1 și este trecut vag în proiect, fără a fi cuantificat, că din bugetul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 “se vor asigura fondurile necesare pentru derularea contractelor de prestări servicii necesare realizării activităților cuprinse în program.

Întrebările consilierilor locali USR pentru George Tuță

”Grupul consilierilor locali USR adresează public primarului George Tuță, din nou, interpelările pe care le-a adresat în ședința trecută, însă fără să primească răspunsuri:

- Câte amenzi sau penalități au fost date către operatorul Romprest pentru modul defectuos în care au fost desfășurate operațiunile de deszăpezire?

- Care este costul total al deszăpezirii, pentru întreaga perioadă 15 noiembrie 2024- 15 martie 2025?

- De ce este nevoie de un buget suplimentar față de anii trecuți pentru curățenia de primăvară?", se arată într-un comunicat la USR Sector 1.

