Tensiuni în AUR cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale. Claudiu Târziu aşteaptă demisia lui George Simion dacă nu câştigă alegerile

”Candidatura este o consecinţă a unor compromisuri în lanţ. După părerea mea, compromisuri făcute unele din strategie politică, altele poate că nu am avut încotro şi le-am făcut, dar compromisurile acestea adunate în cele din urmă duc la decizii grele, eronate care ne pun în dificultate. Şi cred că modul în care a fost desemnat candidatul la preşedinţie din partea AUR este un rezultat al acestor compromisuri”, a declarat Claudiu Târziu la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV.

Claudiu Târziu, ferm: Am ajuns să ne căciulim de susţinerea unui om

”Eu sper ca în cele din urmă să fi meritat totul, toate aceste concesii, toate aceste cedări de la principiile noastre şi de la valorile noastre să fi meritat. Faptul că am ajuns ca un partid mare cum suntem să ne căciulim pur şi simplu de susţinerea unui om care câştigase turul întâi al alegerilor prezidenţiale din 2024, alegeri anulate, sper să fi meritat pentru ca al nostru candidat să câştige această bătălie. Dar semnele nu sunt aşa de bune pe cât le arată sondajele de opinie şi eu am mari rezerve. Şi cu asta închei orice discuţie despre candidatura lui George Simion. De ce? Pentru că am avut de spus multe şi am spus până la desemnarea candidatului nostru, acum nu mai are niciun rost să revenim asupra acestei candidaturi”, a mai spus acesta.

De asemenea, Claudiu Târziu spune că îşi va asuma eroarea dacă a estimat incorect şansele lui George Simion la alegeri.

”Ducem lupta împreună până la capăt, vedem care sunt rezultatele tragem linie şi luăm măsurile de cuviinţă. Pentru că nu se poate ca după ce au fost atâtea dezbateri interne, atâtea neînţelegeri, atâtea ieşiri publice contondente de o parte şi de cealaltă,să trecem cu uşurinţă peste toate acestea şi să spunem dom'le, nu s-a întâmplat nimic, în cazul unui eşec. În cazul unei victorii, de asemenea, cel care a greşit că n-a estimat corect, că n-a avut răbdare, adică eu, îmi pot asuma această eroare”, mai spune liderul AUR.

Este aşteptată demisia lui George Simion dacă nu ajunge preşedinte

”Da, asta cred fără putinţă de tăgadă. De altfel el se află într-o situaţie în care oricum nu ar mai trebui să fie preşedintele partidului. Fie este preşedintele României şi atunci nu mai poate fi preşedintele partidului, fie nu ajunge preşedintele României şi atunci nu mai poate fi preşedintele partidului.

Sunt şanse foarte bune să intre în turul al doilea. Dar, atenţie, nu este ca şi cum ar fi câştigat deja turul al doilea. Şi asta o spun pentru colegii mei care trebuie să continue munca în acelaşi ritm susţinut şi fără să se lase pe ureche crezând că deja am câştigat acest prim tur. Nu. Nu ştim câte dintre voturile acordate domnului Georgescu în primul tur de anul trecut se vor transfera la George Simion. Nu ştim ce prezenţă va fi la vot. Nu ştim de ce sunt capabili încă acei candidaţi care se plasează în sondajele de opinie în top cinci. Pot apărea foarte multe lucruri care să ne dea peste cap calculele şi să nu intrăm în turul al doilea. Dar şansele noastre sunt bune să intrăm în turul al doilea cu candidatul nostru şi asta trebuie să fie prima ţintă”, a completat Claudiu Târziu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News