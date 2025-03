Elena Lasconi nu renunţă. Îi cere lui Crin Antonescu să se retragă şi spune că i-ar face campanie lui Ilie Bolojan

"Acest candidat care se numeşte Crin Antonescu, care este plin de orgolii, frate. Dacă vrei să faci politică şi dacă vrei binele României, nu îţi iei ţara pe persoană fizică şi nu ai orgolii. Pentru că tu trebuie să munceşti pentru binele românilor şi să le faci dreptate. Cum le faci tu dreptate românilor? Spunând că ce ar trebui să facă să se împăuneze că este cel mai frumos şi cel mai deştept. Eu îl rog pe domnul Antonescu, dacă are un pic de iubire faţă de ţara asta, să facă pasul ăsta pentru că nu va câştiga dacă va ajunge în turul doi”, a declarat Elena Lasconi la Insider Politic.

În plus, Elena Lasconi l-a catalogat drept "chiulangiu" pe Crin Antonescu.

"Mă gândesc că Crin Antonescu a fost recunoscut în timpul în care era parlamentar că era chiulangiu, în ultimii 10 ani nu a muncit, nu a avut un serviciu. Şi cred că mulţi oameni care se uită acolo la televizor muncesc din greu ca să supravieţuiască în ţara asta. Peste patru ani o să avem alegeri parlamentare. Şi este foarte posibil, mergând pe aceeaşi linie domnul Antonescu, fiind la fel cum a fost parlamentar, cum îl ştim românii vor înţelege că nu s-a schimbat nimic şi s-ar putea să ne trezim că izolaţioniştii vor avea majoritate în Parlament şi nu-şi va termina practic mandatul. Îl suspendă. După ce o să-l suspende, pasul până la o dictatură va fi foarte mic. Şi eu mă gândesc la viitorul ţării pe care eu o iubesc”, susține Elena Lasconi.

"Aş face campanie pentru Ilie Bolojan"

Elena Lasconi susţine că s-ar retrage din cursă dacă Ilie Bolojan ar candida la alegerile prezidenţiale din partea coaliţiei de guvernare şi că i-ar face chiar şi campanie preşedintelui interimar.

"Eu îmi doresc să fac bine pentru România. Şi cred că în momentul de faţă, dacă coaliţia ar schimba candidatul, chiar dacă vorbim de un timp foarte scurt... Crin Antonescu este în cădere. Văd şi interacţiunea cu oamenii. Şi cred că din poziţia de preşedinte interimar, Ilie Bolojan de acum înainte tot o să crească. Cred că are nevoie de mai mult curaj, aş vrea să văd asta, dar am încredere în experienţa pe care o are în administraţie. Am fost primul politician care l-a propus ca premier, tocmai pentru că mă bazez pe experienţa lui. Suntem într-un moment în care ar trebui să ne scuturăm de orgolii şi să ne gândim la ce e mai bine pentru ţară. Nu e uşor să iei o astfel de decizie. Nu am fost un candidat oarecare, am intrat în turul II. Eu l-aş susţine, şi nu doar aşa, verbal, ci aş face campanie, aş vorbi despre candidatul Ilie Bolojan", a mai spus preşedintele USR.

