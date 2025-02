”Am îndurat frig, foame, sete, am mers peste tot în țară. Suntem o masă de manevră”. Scandal și excluderi din AUR

Deputatul AUR Antonio Andrușceac a fost cel care a făcut dezvăluirile. Printre acuzații, se numără cea potrivit căreia oamenii sunt chemați la prea multe activități politice. În ianuarie, au fost chemați la trei proteste, la Bacău, București și Iași, iar deplasările ar fi plătite, cu fiecare ocazie, din buzunarul propriu. În cazul deplasării de la București, plecarea s-a făcut cu două autocare pline, la ora 5 dimineața. Au revenit acasă la miezul nopții.

”Ni s-a cerut să instalăm de la bun început aplicația AUR, să plătim cotizația anuală de 100 lei. Ni s-a spus să participăm la acțiunile organizate de AUR ca să strângem cât mai multe puncte. Ni s-a spus că punctele vor fi un element de departajare în sistemul intern de meritocrație și vor conta în stabilirea ordinii pe listele de candidați. Unii au strâns peste 1000 de puncte și nu au primit nicio funcție în timp ce alții au ajuns pe funcții publice importante cu puncte foarte puține. Practic considerăm că am fost păcăliți cu sistemul de puncte din aplicația AUR. Am îndurat frig, foame, sete, am mers peste tot în țară mii de kilometri și abia acum ne-am dat seama că punctele nu au practic nicio valoare. Suntem o masă de manevră” a declarat un membru vechi din partid pentru Bacău.ro. Nu este clar dacă este membrul exclus sau un altul.

”Nimeni nu se aștepta”

În AUR Bacău, după 5 ani de la înființarea partidului, nu s-au făcut încă alegeri, nu există birou politic, nu există președinte ales democratic. Se pare că sunt impuși membri de la București, fără a ține cont de politicienii din local. Așa s-ar fi întâmplat inclusiv la alegerile parlamentare: ”La Camera deputaților, George Simion a impus-o pe Diana Enache, Claudiu Târziu l-a impus pe Robert Alecu iar Daniela Ștefănescu a apărut pe locul 1 la Senat, când nimeni nu se aștepta”.

”Și cu banii luați, și înlăturați”

Se pare, conform sursei citate, că George Simion ar fi exclus membri din partid pentru un simplu comentariu, neținându-se cont de punctele din aplicație sau vreun alt aspect invocat pentru ”meritocrația” din partid. ”Nu contează cât muncești în AUR, poți fi dat afară în orice moment” notează sursa citată. Mai mult, se pare că mulți membri de partid ar fi cheltuit sume de până la 15.000 de lei pentru materiale electorale sau de propagandă, cumpărate la supra-preț și fără chitanță. Au făcut asta în speranța că vor prinde un loc eligibil pe listele de consilieri. Dar ei s-au trezit că au fost și folosiți, și cu banii luați, și înlăturați. Impunerea unui secretar general al organizației județene deranjează majoritatea membrilor: ”Ni l-a băgat pe gât. Nu-l suportăm și gata. Să plece!”.

”Gașcă luată pe persoană fizică”

Inclusiv Antonio Andrușceac și-a asumat să spună că ”nu vreau să bag mizeria sub preș atunci când sunt lucruri de îndreptat, în urma excluderii mele din AUR, să înțeleagă unii că dacă n-au curaj, vor fi mereu călcați pe cap și nu vor avea niciodată un cuvânt de spus. Partidul s-a transformat într-o gașcă luată pe persoană fizică și pe SRL cu toate rudele și toate neamurile, și nu asta ne dorim de la un partid care spune că luptă împotrivă sistemului. Ei să prindă curaj și să vadă că poți să fii vertical, că nu-ți ia nimeni capul. Oamenii să stea la masă, nu sub masă, când se iau decizii pentru oameni, în folosul țării”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News