Cătălin Predoiu: Crin Antonescu, profil care va garanta drumul democratic. Georgescu vorbeşte ca un dictator

"Un coleg cu o vastă experienţă politică şi o capacitate de discurs bine cunoscută şi recunoscută în România, un coleg, un om politic cu un profil care va garanta tuturor românilor că vom rămâne pe drumul drept, democratic, european al siguranţei şi prosperităţii - Crin Antonescu", a afirmat Predoiu, în cadrul Consiliului Naţional al PNL care are loc la Palatul Parlamentului.



El a susţinut că alegerile prezidenţiale din acest an au aceeaşi miză ca cele din 1992, câştigate la acel moment de Ion Iliescu.



Potrivit lui Cătălin Predoiu, Călin Georgescu este un fals profet şi vorbeşte ca un "dictator".



"Ţara ar fi izolată prin simpla prezenţă a unui asemenea candidat", a mai spus el, conform Agerpres.

Secretarul general interimar al PNL, Adrian Veştea, le-a solicitat, duminică, aleşilor locali liberali să se implice în campania pentru alegerile prezidenţiale, subliniind că fostul preşedinte al partidului Crin Antonescu are un foarte bun potenţial de mobilizare.



El a afirmat că este firesc ca PNL să fie prima formaţiune care formalizează candidatura lui Crin Antonescu la prezidenţiale, deoarece acesta este o propunere liberală.



"Sunt convins că acest candidat are un foarte bun potenţial de mobilizare", a afirmat Veştea, în cadrul Consiliului Naţional al PNL care are loc la Palatul Parlamentului.



El a punctat că implicarea aleşilor locali în campania pentru Crin Antonescu este crucială.



"Vă solicit să faceţi campanie pentru Crin Antonescu aşa cum aţi făcut campanie pentru voi înşivă, cu hotărâre, încredere în victorie", a adăugat el, arătând că astfel alegerile prezidenţiale vor fi câştigate.



Veştea a mai afirmat că marile mize sunt libertatea individuală şi opţiunea euro-atlantică a României, arătând că alegerile din 4 mai sunt alegeri geo-politice, dar şi de civilizaţie politică.



"E convingerea mea ca liberal că România nu are nevoie de un comandant de glie, ci de un preşedinte cetăţean, un om liber reprezentând ceilalţi oameni liberi. Acest om este Crin Antonescu, iar PNL este alături de el", a conchis secretarul general interimar al PNL.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News