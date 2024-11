Reindustrializarea României a prins viteză în 2024. Planul PSD 2025-2028 propune accelerarea investițiilor în industria românească

De la preluarea guvernării, Marcel Ciolacu a pariat pe potențialul pe care industria românească în are. În 2024, investiții majore precum cele ale Nokian Tyres, Ford și Stada România au adus țara noastră în centrul atenției internaționale, demonstrând efectele pozitive ale politicilor Guvernului PSD. Iar programul de reindustrializare propus de PSD pentru 2025-2028 promite să capitalizeze pe aceste rezultate.

Declarația premierului Ciolacu că „industria românească se dezvoltă și există” a fost susținută de investițiile realizate în 2024. Cu o contribuție de 19,1% la PIB, industria a generat aproximativ 61 mld. euro, conform INS.

”Cred că vorbim mult prea mult că nu mai avem industrie în România, că nu mai dezvoltăm industria, că s-a ales praful de ţara noastră. Credeţi-mă, cel puţin în ultima perioadă, (...) industria românească se dezvoltă şi există. Mai mult, ne arată cifrele că anul trecut am exportat mai mult cu 1,3% şi am importat mai puţin cu 3,2%”, spunea Premierul Ciolacu, în februarie. Iar datele oficiale, centralizate după primele 9 luni ale acestui an, susțin afirmația șefului Executivului.

„Made in Romania”, o certitudine în 2024

Chiar dacă ponderea industriei în PIB a scăzut în ultimul deceniu față de începutul anilor 2010, 2024 a fost marcat de o revenire și de inaugurări strategice. „Dincolo de cifrele reci din rapoartele INS, companiile au continuat să construiască fabrici și noi linii de producție în 2024, pe cont propriu sau cu ajutoare de la statul român”, arată o analiză a wall-street.ro.

De exemplu, Nokian Tyres a investit 650 mil. euro într-o uzină la Oradea, prima din lume fără emisii de carbon, cu fonduri de la UE, BEI și statul român. Proiectul finlandezilor marchează un reper în producția sustenabilă, și se alătură deschiderii de către Ford, la Craiova, a unei linii de producție de baterii pentru mașini electrice. Aceste proiecte a căror valoare depășește cumulat 1,1 mld. euro demonstrează că industria românească poate răspunde cerințelor moderne de tranziție verde.

Fabrici noi, zeci de mii de locuri de muncă noi

Pe lângă investițiile din sectorul auto, proiectele marilor nume internaționale Stada și De’Longhi au consolidat România ca un pol al producției farmaceutice și de electrocasnice. Proiect cu o valoare de 70 mil. euro, fabrica Stada din Turda produce 150 de milioane de cutii de medicamente anual, în timp ce hub-ul De’Longhi din Satu Mare este cel mai mare centru al companiei la nivel mondial, după o investiție de 40 mil. euro.

Aceste investiții nu doar că stimulează economia, dar și creează mii de locuri de muncă. La fabrica De’Longhi de la Satu Mare, 800 de angajări suplimentare sunt planificate până la sfârșitul anului în curs.

Reindustrializarea, o prioritate PSD

Programul de reindustrializare propus de PSD în programul de guvernare pentru următorii patru ani își propune să extindă aceste bune practici. Proiecte precum fabrica TeraPlast de folii stretch și uzina de reciclare GreenWEEE din Buzău demonstrează că România poate reduce importurile și crește valoarea adăugată locală.

Obiectivul pentru România: 25%, ponderea industriei în PIB

Prin sprijinul acordat investitorilor și accesarea fondurilor europene, reindustrializarea poate transforma România într-un lider regional, continuând direcția pe care a mers Guvernul Ciolacu, de investiții masive în economie, cu zeci de miliarde de euro ce se vor întoarce multiplicat în economia românească.

Cu inițiative bine planificate și sprijin pentru proiectele sustenabile, România poate ajunge din nou la o pondere a industriei de peste 25% din PIB, consolidându-și statutul de pol regional al producției industriale.

În programul pentru alegerile parlamentare, PSD și-a propus ca obiectiv major finalizarea cât mai multor investiții locale în infrastructură, educație și învățământ în mod echilibrat, în toate județele țării, aceasta fiind prioritatea candidaților social democrați pentru alegerile parlamentare. Prin aceste inițiative, PSD își asumă un rol activ în creșterea economică a României, contribuind la consolidarea unei societăți mai puternice și mai prospere.

