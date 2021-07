Liviu Dragnea, prima declarație după liberare: M-au VÂNDUT

Primul gestul al lui Liviu Dragnea, la ieșirea din închisoare, a fost să întrebe de Irina, partenera sa. El a spus că cel mai mult i-au lipsit ”copiii și Irina”. A criticat PSD și situația actuală a României, considerând că aceasta a fost miza condamnării sale și anume ca România să fie adusă în situația în care este astăzi. El a mulțumit pentru toate scrisorile pe care le-a primit în închisoare de la oamenii simpli.

”M-au vândut!”

Ultima declarație a lui Liviu Dragnea a fost: ”m-au vândut”. Nu a mai răspuns la întrebarea ”cine v-a vândut?”.

”Cea mai mare parte a populației a înțeles astăzi de ce a trebuit să ajung aici. Eu, când am plecat, România era o țară prosperă, cu venituri mari, o țară în care exista speranță, exista viitor. Din păcate, astăzi este o dictatură feroce, e afectată serios libertatea de exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii” a spus Liviu Dragnea, la ieșirea din închisoare. El a adăugat: ”Mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent, în ultimele luni, la instanță, să-mi recunoscut vinovăția, ceea ce n-am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic.”

PSD, criticat

Despre PSD, a afirmat că ”din păcate, nu există opoziție, PSD a devenit un partid de operetă”. Cât despre decizia de astăzi a judecătorilor din Giurgiu de liberare, fostul lider al PSD a răspuns: ”Judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni, pentru că la Tribunalul Municipiului București... e destul de clar ce s-a întâmplat”.

Ulterior, a mai spus despre PSD că ”nu e condus, e în buzunarele SRI-ului, li se dă voie doar să vorbească la meteo”.

În ce condiții va reveni în politică

”În primul rând, vreau să mă caut de sănătate, a fost afectată într-un mod foarte serios, sper să găsesc soluții și să-mi revin. Voi munci la firma fiului meu. În ceea ce privește reintrarea sau nu în politică, vreau să vă spun că o să tot vorbesc de aici înainte. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine.” a explicat Liviu Dragnea despre planurile sale.

”DNA să-i ancheteze pe cei care jefuiesc țara, discutăm de un jaf generalizat” a fost mesajul lui Dragnea pentru DNA. ”Lipsa libertății e cel mai greu de suportat” a spus fostul lider al PSD.

”Vreau să le mulțumesc zecilor de mii de români care mi-au trimis scrisori și care au pus mesaje pe Facebook-ul lui Codrin” a transmis Liviu Dragnea, la ieșirea din penitenciar.