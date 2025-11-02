De ce nu se poate baza România pe energie solară. Daniel Zamfir prezintă cifrele / video

Daniel-Cătălin Zamfir, membru în Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat din Senatul României, a participat marți, 28 octombrie 2025, la dezbaterea „Energy Forum Ediția a XIV-a: România, de la independență energetică la blackout“, organizată de DC Media Group.

Senatorul social-democrat a vorbit despre renunțarea României la capacitățile de producere de energie pe cărbune fără să suplinească golul rămas cu altceva care să asigure energie în bandă.

„Văd că tema principală este siguranța energetică. Am fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai acestui deziderat, având în vedere că am plecat, din păcate, încă de la construirea PNRR-ului, de la o premisă greșită, aceea de a renunța la capacitățile pe cărbune, fără să punem în loc altceva. Am constatat că echipa Ministerului Energiei a reușit să convingă Comisia Europeană că ăsta este drumul pe care trebuie să mergem (n.r. siguranța energetică).

Sigur, asta nu înseamnă că va trebui să permanentizăm capacitățile pe cărbune, dar era limpede că nu ai cum să-ți asiguri securitatea energetică atât timp cât închizi capacități importante de producție de energie electrică în bandă și nu pui nimic în loc“, a explicat Zamfir.

De ce nu se poate baza România pe energie solară

Senatorul PSD a arătat și de ce producția de energie solară care, deși este verde și nu poluează, pentru România este destul de ineficientă, deoarece țara noastră are foarte puține ore însorite pe zi, în medie.

„Tot auzim discutând de capacități de stocare, sunt perfect de acord că trebuie să facem acest lucru, dar vă mai spun ceva. Am discutat cu foarte multă lume din domeniu și am aflat niște date care sunt, cred eu, edificatoare, și anume:

În România, oricât de mult ne-am dori noi, suntem la paralela 45. Aici, la paralela 45, un studiu arată că noi avem în medie 3,5 ore de soare pe zi, pe an. Cam atâta ne-a dat planeta Pământ. Deci 3,5 ore de soare pe zi, în medie, pe an. Sigur, cu niște capacități de stocare extrem de performante, vom ajunge undeva la 5 ore. Probabil mai mult n-am putea să livrăm din capacitățile energiei regenerabile.

Aș vrea ca aici, mai ales că sunt oameni care sunt din domeniu și înțeleg foarte bine, să recunoaștem că nu putem să renunțăm sau să mutăm discuția publică spre zona energiei regenerabile fără să ținem cont că, fără să avem energie în bandă, nu facem nimic, pentru că nicio țară de pe planetă n-a reușit să-și producă energie electrică doar din energie regenerabilă. Nu există așa ceva.

Sigur, dacă luăm în calcul nuclearul ca energie verde, putem discuta. Dar pe energie solară, pe fotovoltaic, nici cea mai însorită țară din lume, cum e Spania, nu reușește să-și asigure nevoia de energie electrică din energie regenerabilă. Asta ca să fie destul de clar pentru toată lumea că, până la urmă, echilibrul sistemului energetic și siguranța sistemului energetic ți-o dă, în primul rând, energia produsă în bandă“, a zis Zamfir.

