Cum "fentează" Nicușor Dan, cu zâmbetul pe buze, Constituția, când e întrebat pe cine susține pentru Primăria Capitalei

Deși în calitate de președinte al României Nicușor Dan trebuie să rămână imparțial, acesta profită de cea de-a doua sa calitate - "persoană fizică", pentru a spune pe cine preferă pentru funcția de primar general al Capitalei. Mai mult decât atât, chiar face glume în legătură cu această "dublă calitate" a sa.

"Vreți să fie Cătălin Drulă primar?", a fost întrebat Nicușor Dan într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.

"Există.... Cum zicea domnul Ponta: în ce calitate mă întrebați"?, a răspuns râzând Nicușor Dan.

„Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, bineînțeles că am o preferinţă. Bineînțeles că există în opinia mea două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și corespondent calități pe care primarul ar trebui să le aibă. Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare”, a mai afirmat şeful statului.

Greșeala se repetă

Nu este pentru prima oară când Nicușor Dan își strecoară în presă opiniile politice, de când se află la șefia statului. Spre exemplu, candidatul USR la alegerile electorale pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a spus și ieri, chiar în ziua în care Guvernul a probat data și calendarul alegerilor, că se bucură de susținerea președintelui României, Nicușor Dan, și că s-a întâlnit recent din nou cu el.

Iar în urmă cu trei luni, după o altă întâlnire pe care Drulă a avut-o cu președintele, Nicușor Dan și-a arătat deschis susținerea față de candidatura lui Drulă la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. El a spus atunci că Drulă îndeplinește profilul de candidat și a subliniat că acesta este pasionat de transportul public din București.

Semnalul de alarmă tras de Bogdan Chirieac

În plus, Nicușor Dan a recurs la "dubla calitate" și atunci când profesorii protestau în stradă. Într-un exercițiu de imagine, Nicușor Dan a spus atunci că a mers la unitățile de învățământ, alături de copiii săi, ca tată, nu ca președinte, gest calificat de analistul politic Bogdan Chirieac va fiind ”ridicol”.

De ce președintele României nu are voie să se implice în campania electorală

Precizăm că președintele României nu are voie să se implice în campania electorală în mod activ, în sensul în care nu poate susține oficial un candidat sau un partid în perioada campaniei electorale. Totodată, șeful statului nu poate folosi resursele instituției prezidențiale pentru a face campanie. Aceasta rezultă din:

Art. 80 alin. (2) din Constituție: președintele „veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice” și trebuie să fie arbitru, nu parte;

Legea nr. 370/2004 (pentru alegerea președintelui) și Legea nr. 115/2015 (pentru alegerile locale) – nu interzic explicit exprimarea unei opinii, dar cer neutralitate instituțională.

Astfel, președintele României poate face declarații personale, fără a folosi resursele statului și fără a se implica activ în campanie. Totuși, o astfel de poziționare e considerată nepotrivită din punct de vedere al neutralității funcției, fiind calificată drept o folosire a "dublei calități".

Totuși, în pofida prevederilor Constituției, Nicușor Dan nu este primul președinte al României care profită de "dubla calitate". Și Klaus Iohannis a exprimat clar, în mai multe rânduri, preferințe pentru candidați ai PNL sau USR, în cele două madate ale sale la șefia statului. În plus, în trecut, și Traian Băsescu a fost criticat pentru intervenții similare.

Reamintim că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie.