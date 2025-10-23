Cătălin Drulă spune că s-a întâlnit din nou cu Nicușor Dan. Ce au discutat

Candidatul USR la alegerile electorale pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, spune că se bucură de susținerea președintelui României, Nicușor Dan.

„Noi avem un proiect în care cred, susținut de președintele Nicușor Dan, și care poate transforma Bucureștiul într-un mod pozitiv”, a spus Cătălin Drulă, joi, la Digi24.

Întrebat dacă încă se mai bucură de susținerea președintelui, Drulă a răspuns afirmativ: „Da!”.

Drulă, încă o întâlnire cu Nicușor Dan

„Am mai avut o întâlnire când am discutat despre proiectul de transpunere a referendumului. M-am sfătuit chiar pe text, nu numai pe principiu. E un text agreat și care are implementare imediată”, a mai spus candidatul USR la Primăria Capitalei, referindu-se la un proiect de lege depus pentru colectarea taxelor din București la PMB.

„Cred că cel mai mult contează votul bucureștenilor, dar mă bazez pe susținerea lui Nicușor Dan, dacă proiectul nostru are succes. Mă interesează mai mult susținerea lui Nicușor Dan când aș fi primar. În campania electorală a fost întrebat de ce candidează la președinție și lasă liberă poziția de primar al Capitalei. Răspunsul mi-a plăcut foarte mult și-l țin minte și astăzi. Și o să mă asigur că președintele își ține această promisiune: Voi putea să ajut mai mult Bucureștiul ca președinte decât ca primar, pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivelul politicii, care să le spună partidele politice 'Destul, ajunge cu jumulirea bugetelor pe clientelism politic'...”, a mai spus Drulă.

Declarațiile lui Drulă vin chiar în ziua în care Guvernul a probat data și calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, respectiv la aproximativ trei luni distanță de la o altă întâlnire pe care a avut-o cu președintele. Atunci, Nicușor Dan și-ar fi arătat susținerea față de candidatura lui Drulă la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. El a spus că Drulă îndeplinește profilul de candidat și a subliniat că acesta este pasionat de transportul public din București.

Președintele României nu are voie, potrivit Constituției, să se implice în campania electorală în mod activ

Cătălin Drulă și Nicușor Dan se cunosc de mult timp, candidatul USR la PMB fiind membru al Uniunii Salvați Bucureștiul, organizație fondată de Nicușor Dan, înainte ca aceasta să se transforme în actualul USR.

Precizăm că președintele României nu are voie instituțional să-și anunțe un favorit pentru Primăria Capitalei, dar poate face o declarație personală, fără a folosi resursele statului și fără a se implica activ în campanie. Totuși, o astfel de poziționare poate fi considerată nepotrivită din punct de vedere al neutralității funcției și poate genera reacții politice sau mediatice. În trecut, și alți președinți ai României au făcut uneori declarații cu tentă politică.