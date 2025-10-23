€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 14:17 23 Oct 2025 | Data publicării: 14:08 23 Oct 2025

Cătălin Drulă spune că s-a întâlnit din nou cu Nicușor Dan. Ce au discutat
Autor: Iulia Horovei

drula_37908300 Foto: Facebook Cătălin Drulă
 

Candidatul USR la alegerile electorale pentru Primăria București, Cătălin Drulă, a spus că s-a întâlnit din nou cu președintele României, Nicușor Dan.

Candidatul USR la alegerile electorale pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, spune că se bucură de susținerea președintelui României, Nicușor Dan.

„Noi avem un proiect în care cred, susținut de președintele Nicușor Dan, și care poate transforma Bucureștiul într-un mod pozitiv”, a spus Cătălin Drulă, joi, la Digi24.

Întrebat dacă încă se mai bucură de susținerea președintelui, Drulă a răspuns afirmativ: „Da!”.

Drulă, încă o întâlnire cu Nicușor Dan

Am mai avut o întâlnire când am discutat despre proiectul de transpunere a referendumului. M-am sfătuit chiar pe text, nu numai pe principiu. E un text agreat și care are implementare imediată”, a mai spus candidatul USR la Primăria Capitalei, referindu-se la un proiect de lege depus pentru colectarea taxelor din București la PMB.

Cred că cel mai mult contează votul bucureștenilor, dar mă bazez pe susținerea lui Nicușor Dan, dacă proiectul nostru are succes. Mă interesează mai mult susținerea lui Nicușor Dan când aș fi primar. În campania electorală a fost întrebat de ce candidează la președinție și lasă liberă poziția de primar al Capitalei. Răspunsul mi-a plăcut foarte mult și-l țin minte și astăzi. Și o să mă asigur că președintele își ține această promisiune: Voi putea să ajut mai mult Bucureștiul ca președinte decât ca primar, pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivelul politicii, care să le spună partidele politice 'Destul, ajunge cu jumulirea bugetelor pe clientelism politic'...”, a mai spus Drulă.

Declarațiile lui Drulă vin chiar în ziua în care Guvernul a probat data și calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, respectiv la aproximativ trei luni distanță de la o altă întâlnire pe care a avut-o cu președintele. Atunci, Nicușor Dan și-ar fi arătat susținerea față de candidatura lui Drulă la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. El a spus că Drulă îndeplinește profilul de candidat și a subliniat că acesta este pasionat de transportul public din București.

Președintele României nu are voie, potrivit Constituției, să se implice în campania electorală în mod activ

Cătălin Drulă și Nicușor Dan se cunosc de mult timp, candidatul USR la PMB fiind membru al Uniunii Salvați Bucureștiul, organizație fondată de Nicușor Dan, înainte ca aceasta să se transforme în actualul USR.

Precizăm că președintele României nu are voie instituțional să-și anunțe un favorit pentru Primăria Capitalei, dar poate face o declarație personală, fără a folosi resursele statului și fără a se implica activ în campanie. Totuși, o astfel de poziționare poate fi considerată nepotrivită din punct de vedere al neutralității funcției și poate genera reacții politice sau mediatice. În trecut, și alți președinți ai României au făcut uneori declarații cu tentă politică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin drula
alegeri bucuresti
nicusor dan
primaria capitalei
alegeri locale
alegeri bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București
Publicat acum 25 minute
Revoluționar: Roboți în miniatură din ADN. Cum pot "florile" inteligente să livreze medicamente în corp și să facă intervenții 
Publicat acum 35 minute
Cum va fi vremea în ziua de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Precizările Elenei Mateescu, ANM
Publicat acum 50 minute
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de absolvire - FOTO în articol
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 21 ore si 53 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat acum 21 ore si 10 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close