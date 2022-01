Căderea lui Clotilde Armand, ultima lovitură pentru USR. Cozmin Gușă, despre singurul om care PLĂTEȘTE, din închisoare, pentru susținerea ”prințesei USR”

”Este revoltător și nu avem ce face!”. Așa descrie analistul politic Bogdan Chirieac situația de la Primăria Sectorului 1, acolo unde edil este Clotilde Armand, din partea USR, asta deși există suspiciuni de fraudă la vot și o anchetă în curs. O anchetă din care procurorul, care inițial avea curajul să vorbească despre acuzațiile din dosar, pleacă.

”Sunt total de acord cu previzibila fraudare. (...) În momentul în care prințesa USR, adică primărița de la Sectorul 1, ar sucomba din punct de vedere politic, adică ar fi dată afară, asta ar fi practic ultima lovitură de aplicat USR PLUS, care oricum a căzut rău de tot din cauza lui Fritz (n.r. Dominic Fritz, primarul Timișoarei), din cauza lui Nicușor Dan. Atunci, la ce să te uiți la USR? Te mai uiți la Clotilde Armand dacă va mai face ceva, pentru că cel de la Brașov nu se vede, îl mai ajută președintele PNL de la județ ca să mai facă câte ceva, pentru că nu are experiență administrativă, iar pe la Bacău, nu-i nimic, e o frăție între partide, ca la Bacău, ca de fiecare dată. Dacă prințesa lor ar fi pusă sub acuzare, așa cum zice legea, ar fi ultima lovitură pentru USR PLUS. Din păcate, singurul care a plătit cu libertatea pentru ce s-a întâmplat la Sectorul 1 a fost Viorel Hrebenciuc. El a avut de ales, n-a ascultat, s-a încăpățânat și uite ce a pățit pe un non-dosar, s-au dat două telefoane, nu s-au schimbat bani, nimic. Sunt ultimul care l-ar apăra, dar e un non-dosar” a spus Cozmin Gușă, în emisiunea ”Deferiți mass-media”.

Se pare Viorel Hrebenciuc ar fi susținut-o din umbră pe candidata USR la Primăria Sectorului 1. ”S-a jucat pentru Clotilde Armand” a întărit Cozmin Gușă.

Recent, au apărut informații în spațiul public despre Viorel Hrebenciuc în spatele gratiilor. Avocatul Robert Roșu, achitat după ce a stat un an la închisoare pentru că și-a exercitat profesia cu putere de convingere, a dezvăluit că cel care i-a dat vestea că urma să fie eliberat a fost Viorel Hrebenciuc.

