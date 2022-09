Vremea 29 septembrie - 2 octombrie. Alina Șerban (ANM): Vom atinge temperaturi de 34 de grade

"Ne mai bucurăm de 2-3 zile de vară, cu temperaturi cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, chiar cu 7-8 până la 10 grade mai mult decât ar trebui să avem la acest moment. Vom atinge foarte probabil și temperaturi de 34 de grade. Oricum vor fi destul de multe valori peste 30 de grade în partea de sud-est a teritoriului, respectiv în Muntenia, în zona continentală a Dobrogei și prin sudul Moldovei.

În celelalte regiuni, temperaturile vor fi doar ușor mai ridicate decât în mod normal și vorbim de maxime ce se vor situa în marea lor majoritate între 20-22 până la cel mult 25-26 de grade, mai ales în județele aflate în jumătatea de nord a țării

În sud-est, vremea va fi caldă, va fi asemănătoare anotimpului estival, asemănătoare verii și în general frumoasă, mult soare pe cer și temperaturile minime destul de ridicate în următoarele nopți, cu valori de 15 până la 18-19 grade, cele mai ridicate pe litoral.

În celelalte regiuni, în vest, în nord, în centru, vor mai apărea și norii din când în când, care vor determina apariția ploilor în aversă, ploi de vară. Este foarte probabil să mai avem și cantități mai importante de apă, pentru că vorbim de averse torențiale, descărcări electrice, chiar intensificări ale vântului și căderi de grindină, deci instabilitatea atmosferică, specifică tot anotimpului cald. Dar acest pasaj este totuși de scurtă durată.

Încălzirea se va produce cu totul, se va resimți atât ziua cât și noaptea. Dacă pornim de la valori de 5-6 grade, în depresiuni chiar am avut 2 grade. În nopțile următoare, rar vor mai coborî sub 10 grade. Dar acest pasaj este de scurtă durată, pentru că se răcește de duminică. La început, tot în vest, în nord, în centru, acolo unde este mai rece de regulă, apoi și în celelalte regiuni și vom trece de la o vreme caldă la una rece.

Această răcire înseamnă că vom avea variații termice chiar de 10 grade pentru unele zone, de la o zi la cealaltă. De sâmbătă, de exemplu, de la 25-26 de grade în partea de nord a teritoriului, duminică la 17 grade tot în acele zone. Răcirea va fi mai lentă în partea de sud-est a țării. Va fi un weekend împărțit în două", a anunţat Alina Șerban la Antena 3 CNN.

Marius Coțofan, directorul Centrului Meteorologic Dobrogea, a spus că vara aceasta a fost călduroasă, însă a fost departe pentru zona Dobrogei de maximele istorice.

"Vara aceasta a fost percepută ca fiind o vară foarte călduroasă. Da, a fost călduroasă, dar a fost departe pentru zona Dobrogei de maximele istorice. În Constanța, în 2007, am avut temperatura maximă 38,5, pe când vara aceasta mai mult de 32 de grade nu am avut. Deci, am fost departe de maximele istorice”, a spus Marius Coțofan, directorul Centrului Meteorologic Dobrogea.

"Percepția a fost lipsa precipitațiilor, asta a influențat foarte mult, și multe zile cu temperaturi de peste 30 de grade, dar nu am avut vârfuri. A fost o vară foarte secetoasă, lipsită de precipitații în multe zone, nu doar Dobrogea”, a subliniat directorul Centrului Meteorologic Dobrogea.

