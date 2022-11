Temperatura medie globală, în creștere. Mirela Polifronie, meteorolog ANM, avertizează: Fenomenele extreme devin obişnuite

"Până acum, până în prezent, temperatura medie globală a continuat să crească, iar tendinţa este aceea de creștere. Într-adevăr, sunt foarte multe controverse legate de aceste schimbări climatice, sunt cercetători care nu susţin o creştere a temperaturii, dar, în acelaşi timp, pe de cealaltă baricadă, sunt foarte mulţi şi cercetători, oameni de ştiinţă care sunt destul de preocupaţi de această problemă.

Cert este că, dacă este să ne uităm strict la noi, la ţara noastră, la ceea ce se întâmplă în ultima vreme, observăm că fenomenele extreme sunt din ce în ce mai frecvente şi, oarecum, devin obişnuite. Nu neapărat în sezonul în care ne aflăm, dar şi în extra-sezon. Şi nu numai că devin obişnuite, însă, în acelaşi timp, vedem că există alternanțe destul de puternice. Și să luăm exemplul lunii în care încă ne aflăm - am avut două săptămâni cu temperaturi ridicate, după care au venit alte două săptămâni cu temperaturi normale şi cu precipitaţii aproape în fiecare zi, chiar şi cu cantităţi de precipitaţii.

De altfel, aceste schimbări climatice, aşa cum se numesc, se manifestă chiar şi la nivel local. În noiembrie, în estul teritoriului, în jumătatea de nord a Moldovei, am avut ninsoare cu strat de zăpadă, iar în Dobrogea am avut temperaturi de 23 de grade Celsius şi manifestări de instabilitatea atmosferică.

Ceea ce este cert este că fenomenele extreme au devenit oarecum obișnuite pentru fiecare parte a globului", a spus Mirela Polifronie, la DCNews TV.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Citește și:

Cum va fi vremea de 1 decembrie. Mirela Polifronie, ANM: În orele în care se va desfăşura parada, ne aşteptăm la ploaie, lapoviţă şi ninsoare

"În Bucureşti va fi un cer în mare parte noros, vor fi precipitaţii mixte sub formă de ploaie, dar temporar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Ne aşteptăm ca în orele în care se va desfăşura parada să avem astfel de precipitaţii mixte, iar după orele 16:00 ar putea fi şanse mai mari de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare.

Dar, per total, vor fi precipitaţii slabe cantitativ. Vântul va sufla moderat, vor fi uşoare intensificări pe parcursul zilei, cu viteze la rafală de 35-40 km/h. Din punct de vedere termic, temperatura maximă va fi de 1-2 grade Celsius. În mod normal ar trebui să avem cam 2-4 grade Celsius în Capitală.

În Alba Iulia, pe parcursul zilei vom avea parte de un cer temporar noros. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi relativ ridicată, dar acestea vor fi destul de slabe. Sunt posibile precipitaţii mixte, vântul este slab spre moderat, iar temperatura maximă va fi de 5-6 grade Celsius", a declarat Mirela Polifronie pentru DC NEWS.

Cum va fi vremea în restul ţării

"La nivelul întregii ţări, vremea va fi închisă pe parcursul zilei de 1 decembrie, cerul va fi noros, vremea va fi rece. Maximele sunt între 0 şi 8 grade Celsius. Precipitaţiile se vor semnala cu precădere în sudul şi sud-estul ţării, unde ar putea fi pe alocuri şi moderate cantitativ. Pe parcursul serii şi nopţii de 1 spre 2 decembrie, în centru şi est s-ar putea să avem precipitaţii. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News