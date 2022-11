Cum va fi vremea de 1 decembrie. Mirela Polifronie, ANM: În orele în care se va desfăşura parada, ne aşteptăm la ploaie, lapoviţă şi ninsoare

"În Bucureşti va fi un cer în mare parte noros, vor fi precipitaţii mixte sub formă de ploaie, dar temporar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Ne aşteptăm ca în orele în care se va desfăşura parada să avem astfel de precipitaţii mixte, iar după orele 16:00 ar putea fi şanse mai mari de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare.

Dar, per total, vor fi precipitaţii slabe cantitativ. Vântul va sufla moderat, vor fi uşoare intensificări pe parcursul zilei, cu viteze la rafală de 35-40 km/h. Din punct de vedere termic, temperatura maximă va fi de 1-2 grade Celsius. În mod normal ar trebui să avem cam 2-4 grade Celsius în Capitală.

În Alba Iulia, pe parcursul zilei vom avea parte de un cer temporar noros. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi relativ ridicată, dar acestea vor fi destul de slabe. Sunt posibile precipitaţii mixte, vântul este slab spre moderat, iar temperatura maximă va fi de 5-6 grade Celsius", a declarat Mirela Polifronie pentru DC NEWS.

Cum va fi vremea în restul ţării

"La nivelul întregii ţări, vremea va fi închisă pe parcursul zilei de 1 decembrie, cerul va fi noros, vremea va fi rece. Maximele sunt între 0 şi 8 grade Celsius. Precipitaţiile se vor semnala cu precădere în sudul şi sud-estul ţării, unde ar putea fi pe alocuri şi moderate cantitativ. Pe parcursul serii şi nopţii de 1 spre 2 decembrie, în centru şi est s-ar putea să avem precipitaţii. Ca formă vor fi mixte, exceptând zona Dobrogei unde vor fi ploi şi temperaturi normale pentru această perioadă.

La munte vor predomina ninsorile. Pe parcursul zilei de mâine sunt şi şanse pentru apariţia poleiului, în Moldova, Transilvania, în zonele de munte, dar nu ar exclus nici în jumătatea de est a Munteniei", a mai punctat meteorologul ANM.

Prognoza meteo pentru minivacanță. Elena Mateescu (ANM): La munte ne vom putea bucura de zăpadă

„Mai cald va fi în regiunile intracarpatice, pentru că maximele în această parte a țării vor avea valori între 8-10 grade Celsius. Din punct de vedere al regimului de precipitații, ne așteptăm la o probabilitate mai ridicată să avem ploi. În special în partea de sud-est a țării, în timp ce în restul țării să vorbim de nebulozitate joasă. Posibil și în Capitală, pe parcursul după-amiezii și al primei părți din noaptea de 1 spre 2 decembrie, să vorbim de ploi slabe. Intensificări de vânt de 35-45 km/ oră vor fi de interes în ziua de 1 decembrie.

La munte ne vom putea bucura deja de prezența stratului de zăpadă. Ne mai așteptăm ca, în perioada 30 noiembrie - 4 decembrie, la o probabilitate foarte ridicată, în zona montană înaltă, să consemnăm prezența precipitațiilor sub formă de ninsoare”, a spus Elena Mateescu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Anul agricol 2021-2022, unul dintre cei mai secetoși din istorie

Gabriela Băncilă avertizează că anul agricol 2021-2022 a fost unul dintre cei mai secetoși din istorie. Aceasta a vorbit și despre lipsa precipitațiilor din vara acestui an și efectele asupra culturilor agricole.

„A fost o vară destul de caldă, cu valori de căldură chiar intense, mai ales la sfârșitul lunii iunie și în luna iulie. Valuri de căldură ce au determinat înregistrarea unor temperaturi comparabile cu cele mai ridicate și peste cele mai ridicate valori înregistrate de-al lungul timpului în special pentru regiunile din partea de vest și nord-vest a țării. Acest lucru, spus mai concret, înseamnă că în perioadele respective de valabilitate a codului roșu, pentru regiunile respective, s-au înregistrat recorduri absolute, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată de când se fac înregistrări pentru respectivele stații meteorologice. Există stații cu un regim de observații care depășește 100 de ani, stații care au un număr de ani de observații de sub 100 de ani, dar oricum ne raportăm la o perioadă de peste 60 de ani de măsurători meteorologice în respectivele amplasamente.“, a spus Gabriela Băncilă.

