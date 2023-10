Secretele Alinei Sorescu: „Privesc ca pe un avantaj tot ce am trăit”. Oracolul Vedetelor / video

Alina Sorescu a făcut primii pași în muzică la vârsta de 4 ani. În perioada adolescenței, deja număra premiile muzicale și împărțea scena cu marii artiști ai acelor vremuri. A crescut, practic, în fața camerelor de filmat. A cântat și a prezentat emisiuni cu și pentru copii, aceasta fiind pasiunea ei cea mai mare - lucratul cu copiii.

Talentul i-a fost remarcat încă din perioada copilăriei, iar părinții au susținut-o în parcursul său, în cele din urmă ajungând elevă a celebrului Ion Luchian Mihalea:

„Ion Luchian Mihalea, cei care ne urmăresc poate își amintesc de acest mare artist cu un destin tragic, dar cu o carieră impresionantă și cu un șarm aparte. E un artist cum nu cred că se va mai naște curând. Sunt foarte mândră că am avut ocazia să îl am ca prim mentor pe Ion Luchian Mihalea. Părinții mei au observat că am talent. Ei m-au dus la cursurile lui. Am fost cea mai mică membră a grupului Minisong”, a spus Alina Sorescu.

La rândul ei mamă a două fetițe, Alina Sorescu reușește să se încarce cu energie de la elevii ei, Piticii Alinei Sorescu, pe care îi pregătește pentru o carieră artistică.

Invitată în platoul Spectacola și DC News, Alina Sorescu va vorbi despre cea mai recentă colaborare cu Disney, despre cum a transformat-o viața de mamă, despre rolul muzicii în viața ei, dar și despre planurile sale de viitor.

De asemenea, frumoasa artistă va răspunde celor 20 de întrebări inedite din cadrul rubricii „Oracolul vedetelor”.

Nu ratați Oracolul Vedetelor, de vineri, 20 octombrie, de la ora 19:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News și Spectacola dar și pe DC News TV.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă puteți abona la notificările site-ului www.spectacola.ro și să ne urmăriți pe canalele de social media. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să distribuiți mai departe.

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

YouTube: https://www.youtube.com/@spectacola7201

Ne găsiți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/spectacola

Instagram: https://www.instagram.com/spectacola/?hl=en

Site: https://www.spectacola.ro/

TikTok: https://www.tiktok.com/@spectacola

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News