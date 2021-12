Se schimbă vremea! Meteorologul Elena Corduneanu: Valori termice peste norme

Meteorologul Elena Corduneanu a anunțat că vremea se va schimba. În majoritatea zonelor țării va fi vânt puternic și precipitații, cele mai multe sub formă de ploaie. Totuși, în anumite regiuni vor fi înregistrate valori maxime de 14 grade.

"Așa ninsori în următoarele zile nu așteptăm pentru că fondul termic al acestei perioade până duminică este de vreme mai degrabă caldă, adică cu valori termice în preajma normelor și chiar peste norme, adică normal ar trebui să avem maxime, de exemplu, între 1 și 7 grade, noi vom avea maxime până duminică de la 2-3 grade până la 14 grade, mâine. Nu în fiecare zi 14-16 grade, dar în orice caz vom avea valori care trec de 10 grade în partea de sud-est a țării.

Fondul termic este cum am spus, călduț, dar vor fi precipitații în aceste zile în toată țara. E adevărat că astăzi, nu încep de acuma, adică astăzi o bună parte din zi e fără precipitații, dar după amiază încep în vestul țării și cum ziceam, până duminică vom avea precipitații în toată țara. O să vorbesc de forma lor, da să vin la vânt.

Cod Galben de vânt puternic

Vom avea vânt, în special la munte, în sudul Banatului și pe litoral, că acolo se referă Codul Galben, dar vânt va fi cam în toată țara, în toate regiunile. Însă, vin în această după-amiază până mâine dimineață în sudul Banatului și Carpații Meridionali, o să aibă un vânt mare, la munte și peste 100 de k/h, în Banat 60-70 km/h, zăpada fiind spulberată, ridicată de vânt. În curând va și ninge, cum ziceam, din această după-amiază, însă, noaptea asta bate vântul tare acolo unde am zis. Mâine, peste zi, și în partea de sud-vest a țării, Dobrogea, partea de este a Munteniei, 60-70 km/h pe litoral, vânt puternic. Sunt condiții de formare a poleiului. În fiecare zi vor fi atenționări, deci nu se poate spune de acum în ce zonă se va forma poleiul, dar vin meteorologii cu aceste avertizări de ultimă oră și spun zonele, de exemplu și astăzi, pe estul Moldovei s-a format din nou polei. Și precipitațiile sunt de luat în seamă.

Chiar dacă sunt mai mult ploi în sudul și estul țării, aderența la carosabil este influențată, deci trebuie să avem grijă, că nu știm ce se întâmplă. La munte vom avea și ninsori, în mod special pe vârfuri, dar în părțile mai joase vor fi precipitații amestecate și condiții de formare a poleiului, în special la munte și în zonele de deal. Duminică vom avea ninsori și în vestul țării și poate că duminică vom vedea și pe aici (n.r. București) un pic. Deci perioada nu este rea sub aspect termic. Avem precipitații și eu zic că nici asta nu este rău pentru că am vorbit toată toamna despre deficitul de apă în sol. Vântul, însă, creează probleme și crește senzația de frig, asta va fi mai neplăcut.", a declarat Elena Corduneanu la Realitatea Plus.