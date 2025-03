Se întoarce iarna? ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni

Săptămâna în curs va aduce o încălzire uşoară vremii în toate regiunile, cu maxime termice ce vor oscila între 16 şi 18 grade, însă către finalul săptămânii vremea se va răci brusc şi semnificativ, pentru câteva zile, reiese din prognoza de specialitate publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 31 martie - 13 aprilie.



Ulterior, după data de 8 aprilie, vor reveni valorile termice ridicate, ce vor ajunge chiar şi la 20 de grade.



În Banat, regimul termic diurn, normal perioadei în prima zi, va marca un proces de încălzire uşoară şi se va menţine aşa până în data de 4 aprilie, astfel că media maximelor va ajunge de la 14 spre 18 grade. În tot acest interval, minimele termice vor oscila foarte puţin, între medii de 4 şi 6 grade. Până în data de 8 aprilie se va răci semnificativ, astfel că maximele vor ajunge la 10 grade, iar minimele la zero grade, valori mediate regional, dar ulterior vor creşte treptat spre medii ale maximelor de 20 de grade şi ale minimelor de 6 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în ambele săptămâni analizate, iar cantităţile de apă vor fi local însemnate în zilele de 2, 3 şi 6 aprilie.



În Crişana, temperaturile maxime se vor situa în jurul normelor în prima zi, cu medii de 14 grade, dar în intervalul 1 - 4 aprilie vor caracteriza o vreme caldă, cu 18 grade mediat zonal, în timp ce minimele se vor situa peste mediile specifice perioadei, oscilând uşor între 4 şi 6 grade. Ulterior, valorile termice vor scădea accentuat, astfel că, în data de 6 aprilie, mediile maximelor vor fi de 8 grade şi ale minimelor de -2 grade, însă acesta va fi un proces de scurtă durată, deoarece până la finalului estimărilor de prognoză se va încălzi din nou, spre 18 grade ziua şi 6 grade noaptea. Precipitaţii vor apărea în aproape toate zilele, dar acestea vor fi mai extinse şi mai intense în zilele de 2, 5 şi 6 aprilie.



În Transilvania, valorile termice se vor situa peste ceea ce ar fi caracteristic acestei perioade, până în data de 4 aprilie, cu medii ale maximelor de 14 - 16 grade şi ale minimelor de 2 - 4 grade. După acest interval, acestea vor scădea semnificativ, la 8 grade mediat diurn, şi -2 grade mediat nocturn. În a doua săptămână de prognoză, vremea se va ameliora sub aspect termic, astfel că maximele vor ajunge la 16 grade, iar minimele la 2 grade, valori estimate prin mediere regională. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în aproape toate zilele, iar local şi temporar vor fi şi cantităţi de apă mai însemnate.



În Maramureş, vremea va fi normală din punct de vedere termic în prima zi de prognoză, dar se va încălzi, astfel că, până în data de 4 aprilie, mediile maximelor vor urca de la 14 spre 18 grade, iar ale minimelor vor avea oscilaţii între 4 şi 6 grade. În primul weekend se va răci accentuat, valorile diurne vor coborî la medii de 8 grade, cele nocturne la -2 grade, iar din 8 aprilie se va încălzi treptat, ceea ce va conduce la un regim termic mediat ziua spre 16 grade şi noaptea spre 4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în primele două zile şi din nou

după data de 5 aprilie.



În Moldova, în intervalul 31 martie - 4 aprilie, valorile termice diurne vor oscila uşor, între medii de 14 şi 18 grade, iar cele nocturne între 4 şi 6 grade. Ulterior, în decursul a numai trei zile, vor marca o scădere majoră, spre 10 grade mediat regional ziua şi -2 grade noaptea, dar până la finalul estimărilor de prognoză, temperaturile vor adopta o tendinţă de creştere, la maxime de 18 grade şi minime de 4 grade, valori obţinute din mediere. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată pe tot parcursul celor două săptămâni de analiză, cu cele mai însemnate cantităţi de apă în 6 aprilie.



În Dobrogea, graficele estimărilor termice indică în intervalul 31 martie - 5 aprilie o vreme uşor mai caldă decât în mod caracteristic perioadei, cu medii ale maximelor de 16 grade şi ale minimelor de 6 grade. Din data de 6 aprilie, regimul termic va scădea la medii diurne de 12 grade şi nocturne de 4 grade, iar o revenire la regimul de debut se preconizează după data de 11 aprilie. Se vor semnala precipitaţii în aproape toate zilele din interval, dar cu extindere şi intensitate diferită.



În Muntenia, conform estimărilor cu privire la regimul termic, acesta se va situa peste normalul perioadei între 31 martie şi 5 aprilie, cu maxime mediate la 16 - 18 grade şi minime la 6 - 8 grade. Intervalul 4 - 9 aprilie va fi caracterizat de o răcire accentuată, ce va conduce la medii diurne de 12 grade şi nocturne de 2 grade, însă acestea se vor redresa treptat şi vor tinde spre maxime de 20 de grade şi minime de 6 grade spre finalul intervalului de prognoză. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată pe tot parcursul celor două săptămâni, cu extindere mai mare în zilele de 1, 2 şi 6 aprilie.



În Oltenia, regimul termic diurn nu va avea abateri mari faţă de normalul perioadei, însă cel nocturn se va situa peste specificul datei, astfel încât mediile maximelor vor fi de 16 - 18 grade, iar ale minimelor de 4 - 6 grade. Excepţie vor face zilele de 6, 7, 8 şi 9 aprilie când se va resimţi un proces de răcire chiar semnificativă, ce va determina maxime de 12 - 14 grade şi minime de 0 - 2 grade, mediat regional. Se vor semnala precipitaţii pe întreg parcursul celor două săptămâni, dar cu probabilitate mare ca acestea sa fie intense şi extinse între 1 şi 4 aprilie.



La munte, în primele zile din intervalul de referinţă, regimul termic va fi relativ constant, cu valori diurne mediate zonal de 6 grade şi nocturne de zero grade. Din data de 6 aprilie până în 10 aprilie vor fi schimbări majore sub aspect termic, produse de o advecţie de aer rece, ce va determina medii ale maximelor de 0 - 2 grade şi ale minimelor între -6 şi -4 grade, apoi acestea vor avea o tendinţă de creştere treptată, astfel că vor ajunge la 10 grade media maximelor şi 2 grade, a minimelor. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în ambele săptămâni, iar local şi temporar vor fi cantităţi de apă însemnate.

