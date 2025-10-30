€ 5.0856
Data actualizării: 22:35 30 Oct 2025 | Data publicării: 22:35 30 Oct 2025

Reacția lui Dragoș Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu i-a luat locul de vicepremier
Autor: Andrei Itu

instant_anastasiu_guvern_012_inquam_photos_octav_ganea_38261300 Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, a făcut mai multe comentarii cu privire la activitatea Oanei Gheorghiu în noua sa funcție de vicepremier.

Antreprenorul Dragoş Anastasiu a spus, printre altele, că îi va fi greu Oanei Gheorghiu în noua funcție.

”Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu sunt nişte oameni minunaţi. Avem nevoie de oameni în care să ne punem speranţele. Iar ele sunt astfel de oameni. Nu am cum să ştiu cât de greu i-a fost Oanei să ia decizia pe care a luat-o. Dar ştiu că o să-i fie foarte greu în poziţia în care este”, a scris, joi seară, pe Facebook, fostul vicepremier Dragoş Anastasiu.

”Greşelile ei vor fi vânate”

Dragoș Anastasiu a mai spus că activitatea Oanei Gheorghiu va fi ”sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate de unii politicieni (şi de o parte a presei )”.

”Oana e o competiţie care îi sperie. Pentru că ar putea inspira oameni la fel de buni ca ea să facă pasul spre politică. Şi mă bucur tare mult că Ilie Bolojan a reuşit să o convingă. În politica noastră au fost puţine momente de bucurie pentru mine. Acesta este unul dintre ele. Oana, îţi ţin pumnii să reuşeşti”, a mai scris Dragoș Anastasiu.

Amintim că prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis, marţi, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu. Iniția, acest post a fost ocupat de Dragoş Anastasiu. El a demisionat în luna iulie, ca urmare a unui scandal privind oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Apoi, postul de vicepremier a fost ocupat, interimar, de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi

Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier. Momentul s-a petrecut în cadrul unei ceremonii ce s-a desfășurat la Palatul Cotroceni. De menționat estre că, la eveniment, a lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, care a contestat numirea ei în această funcţie. De asemenea, nu a fost prezent nici Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

