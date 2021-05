"Alegerile viitoare nu sunt peste şase luni, nu sunt peste un an. Primele alegeri prin care va trece România sunt în 2024, sfârşit de mai, început de iunie, alegerile pentru Parlamentul European. Adică peste trei ani şi o lună. Timp de trei ani şi o lună nu avem niciun fel de alegeri. În 2024 vom avea patru rânduri de alegeri în acelaşi an, fiind caz unic în istoria post-decembristă. Vom avea europarlamentare, locale, parlamentare şi prezidenţiale în acelaşi an, plus alegeri la BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, CCR. E un an în care practic se schimbă o bună parte din structurile de putere din statul român.

Până atunci, România, beneficiind de sumele care îi sunt oferite, de linişte politică şi de depăşirea crizei COVID-19, poate să se gândească la dezvoltarea ei din punct de vedere economic. Eu dau exemplul Italiei mereu, pentru că acolo lupta politică a fost teribilă, între Salvini, dreapta, şi Forţa Italia, stânga democrată, şi Cinque Stele, noua stângă, populistă. Cu toate astea, când i-a lovit criza COVID-19, şi-au băgat săbiile în teacă. După ce au venit cu Guvernul Draghi, economia Italiei, care a trecut prin cea mai mare cădere de la al Doilea Război Mondial încoace, dă semne de revenire", a declarat Rareş Bogdan la emisiunea "All About EU - Din culisele Europei", cu Claudia Ţapardel, de la DC NEWS TV.

Europarlamentarul, bucuros de întâlnirea dintre Cîţu şi Ciolacu pe PNRR

Eu m-am bucurat că Florin Cîțu, imediat după vizita de două zile de la Bruxelles, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe liderul opoziției, Marcel Ciolacu, președintele PSD, pentru un dialog. În această săptămână, acest dialog va avea loc. E un lucru important. ', a declarat Rareș Bogdan.

Cei doi lideri politici s-au întâlnit joi, însă Marcel Ciolacu a spus că PNRR-ul este lipsit de coerenţă şi viziune.

"Din punctul nostru de vedere, în continuare PNRR nu are coerenţă. Planul nu are nicio viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment. Nu cunoaştem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, nu cunoaştem concret către sindicate care sunt reformele, sperăm să ne revină aceste informaţii. Comisia a recomandat ca toată lumea să aibă acces la aceste informaţii. Planul este naţional, nu secret. Sperăm să deblocăm acest lucru şi să stabilim un calendar de prezentare a PNRR în Parlament", a declarat Marcel Ciolacu.

VEZI Ciolacu, primele declaraţii după întâlnirea cu Cîţu despre PNRR "Nicio viziune clară. Nu am primit detaliile reformelor"

Vezi mai multe în VIDEO

.