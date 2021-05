Ciolacu, primele declaraţii după întâlnirea cu Cîţu despre PNRR "Nicio viziune clară. Nu am primit detaliile reformelor"

Preşedintele PSD a spus că vor mai exista discuţii între specialişti şi parteneri sociali, dar şi că social-democraţii ar vrea ca planul să fie mai descentralizat. În plus, acesta a cerut şi detalii despre reformele pe care Guvernul le va înainta Comisiei Europene.

"Am sperat azi să avem o discuţie mai aplicată cu specialiştii din PSD şi cu partenerii sociali. Nu am avut plăcerea din partea Guvernului României de a avea acces, alături de partenerii sociali, la PNRR. Au fost prezentate nişte principii şi cam care este viziunea. Avem o promisiune că ni se va trimite acest plan, ca să îl putem discuta cu toţii mai aprofundat şi pentru a vedea cum găsim nişte mecanisme clare şi transparente de acces a acestor bani. Nu am avut detalii reformelor. Din punctul nostru de vedere, în continuare PNRR nu are coerenţă. Planul nu are nicio viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment. Nu cunoaştem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, nu cunoaştem concret către sindicate care sunt reformele, sperăm să ne revină aceste informaţii. Comisia a recomandat ca toată lumea să aibă acces la aceste informaţii. Planul este naţional, nu secret. Sperăm să deblocăm acest lucru şi să stabilim un calendar de prezentare a PNRR în Parlament. Noi am luat act de ce au dânşii în PNRR generic, nu în detaliu. Aşteptăm PNRR-ul, ca să discutăm aplicat cu specialiştii din fiecare domeniu. Am asistat cu toţii la un efort de centralizare a PNRR, nu de descentralizare. Noi venim în continuare cu ideea de descentralizare în teritoriu a acestui PNRR, nu de centralizare în pixul unui anumit ministru, bun sau rău.

DIn punctul nostru de vedere, suntem la dispoziţia Guvernului când doreşte. Posibil ca eu cu domnul prim-ministru să nu mai avem o întâlnire directă, dar sunt convins că specialiştii vor discuta.

Întâlnirea a fost un pic superficială, în caracterizarea actualei guvernări, dar s-a finalizat cu o promisiune. Tot întâlnim acest 'vom face'. Eu rămân de bună credinţă şi am sperat că azi vom ieşi cu un plan pentru români. Nu s-a reuşit asta. Repet, am vrut să îl ajutăm pe dl Cîţu să iasă din impas, pentru că au trimis două planuri care au fost refuzate", a declarat Marcel Ciolacu.