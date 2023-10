Rafila, despre posibilitatea dezvoltării zonei private de asigurări de sănătate, respectiv asigurările complementare / video

DC News Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, PărințiȘiPitici, DCNewsTV și RadioDCNews, a organizat, în data de 19 octombrie 2023, dezbaterea în sistem hibrid cu titlul „Asigurările complementare, soluția ca pacientul român să fie pacient european în România”.

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a vorbit despre acest subiect.

'În mod evident, toată lumea se referă la procentul din PIB alocat Sănătății. În România este sensibil mai mic decât cel alocat în Uniunea Europeană. Singurul lucru care nu se discută este că și colectarea taxelor la buget nu reprezintă decât 30-31% maximum din PIB. Or, dacă din acest procent alocăm banii pentru Sănătate, care să spunem că reprezintă 6% o să vedeți că, de fapt, posibilitatea de creștere a alocării de fonduri pentru Sănătate este foarte ridicată. Eu nu sunt nici economist, dar îmi dau seama de faptul că dacă nu ai o colectare asemănătoare cu media UE nici nu poți să aloci pentru Sănătate un procent asemănător cu cel din UE.', a spus Alexandru Rafila.

'Cred că asigurările complementare pot să aducă bani noi în sistem, să ducă şi la un alt tip de abordare în ceea ce priveşte asistenţa medicală, fie în spitalele publice, fie în spitale private. Pentru că ceea ce a existat ca discuţie în spaţiul public ca şi România, de exemplu, spitalele publice să poată să aibă un pachet de servicii care pot fi acordate după programul de lucru sau să poţi să îţi alegi medicul curant şi aşa mai departe şi aceste servicii care ar putea fi oferite în spitale publice tot aşa ar putea să fie rezultatul unui pachet complementar de asigurări, iar acest pachet de asigurări poate fi oferit de un asigurator public sau de unul privat. (...)

Asta am dori să dezvoltăm. Foarte multe spitale din Europa fac acelaşi lucru, spitale din Israel fac exact acelaşi lucru. Şi asta cred că este dezvoltarea sănătoasă care duce şi la închiderea dezbaterii legate de persoanele care profesează în domeniul care lucrează, în domeniul public sau privat sau în amândouă locurile, dacă îi oferă unui specialist posibilitatea să profeseze după program în unitatea sanitară în care el funcţionează în mod obişnuit. Chiar dacă este publică, poate să câştige bani în plus. Lucrul acesta poate aduce beneficii şi spitalului prin faptul că se poate dezvolta, renova, face investiţii. Cred că este o abordare pe care am putea să o luăm în considerare', a spus Alexandru Rafila.

'Eu sunt un susţinător al acestor asigurări complementare. Am avut discuţii cu numeroşi operatori economici sau cu societăţi care fac astfel de asigurări şi o sumă de bani deductibilă care poate fi folosită pentru aceste asigurări cred că este folosită în mică măsură', a susţinut ministrul.

Potrivit ministrului Alexandru Rafila, în România s-au extins abonamentele la servicii de sănătate pe care le oferă diverşi furnizori privaţi. 'Ce s-au extins foarte mult la noi sunt abonamentele la serviciile de sănătate pe care le oferă diverşi furnizori privaţi, însă asigurările care ar putea să ofere, pe de o parte, servicii oarecum preferenţiale şi un lucru care în România nu este foarte tare împământenit, dar care este în multe alte ţări, de exemplu listele de aşteptare sunt mult mai scurte pentru cei care au pachet complementar de asigurări sunt foarte puţin dezvoltate', a mai spus ministrul Sănătății Alexandru Rafila, la dezbaterea organizată de DC News Media Group - „Asigurările complementare, soluția ca pacientul român să fie pacient european în România”.

